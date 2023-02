Odnosi med EU in Afriko

Razloge za precej slabe odnose med Evropo in Afriko gre iskati v evropskih kolonialnih osvajanjih, ki so tako silovito posegla v afriško zgodovino. Osvajanje Afrike je bilo za evropske imperije eden pomembnih elementov v poskusu zagotavljanja prevlade nad celotnim svetom. Za afriško zgodovino pa je pomembno, kaj so Evropejci počeli na celini in kako sta njihova prisotnost ter ravnanje vplivala na afriške družbe, ki so se do tedaj razvijale samostojno. To je bila ključna prelomnica v zgodovini evropskega vpliva na Afriko in njeno zgodovino. Portugalska ekspanzija v 15. in 16. stoletju ob obalah tropske Afrike je drugim Evropejcem, ki so imeli večje pomorske sile in gospodarsko moč kot Portugalci, pokazala, da je stik z Afriko lahko dobičkonosen. Do konca 16. stoletja so lahko tudi zahodni Evropejci po portugalskem zgledu videli, da Afrika zanje ni pomembna le kot vir zlata ali začimb, še manj kot le ozemlje, kjer bi se lahko širilo krščanstvo.

Afrika je postala pomembna, ker so lahko tam pridobili sužnje za izkoriščanje Amerike. Sčasoma je Evropa iz tega sistema črpala dovolj moči in zagona, da je pridobila politični nadzor nad celotno Afriko. Te so iskali predvsem v Ameriki, in sicer zaradi plantažnega kmetijstva, ki ga je v Ameriko uvedla Evropa. Po berlinski konferenci leta 1884 in zaključku boja za Afriko lahko govorimo o dokončni razdelitvi celotne Afrike med sedem največjih evropskih imperialnih sil. Ta konferenca je bila jasen prikaz geopolitičnega procesa in tekmovanja med evropskimi državami, kdo bo zasedel več ozemlja v Afriki. Afriški celini so dolgo časa vladale evropske države s cilji, da jo raziščejo, pridobijo naravne vire in uvažajo ceneno delovno silo.

Evropske države in Afrika so bile prepletene v skoraj celotni zgodovini, vendar so se prvi neposredni odnosi med Evropsko gospodarsko skupnostjo (EGS) in Afriko začeli šele leta 1957 s podpisom Rimske pogodbe. Francozi so v Rimski pogodbi skupaj s svojimi petimi partnericami želeli določbo o združenju vseh tistih čezmorskih ozemelj, predvsem v Afriki, ki so povezana z državami članicami. Ključni dejavnik je bila potreba po skrbi za interese afriških ozemelj. Šlo je seveda za zadnje poskuse ohranitve kolonialnih teritorijev v Afriki in to v obdobju, ko so se že začeli procesi dekolonializacije. Po zelo dolgem obdobju neposredne podrejenosti evropskim državam so v drugi polovici 20. stoletja afriške države po dolgih in krvavih bojih za neodvisnost ter sedaj oblikovane v države začele svojo pot neodvisnosti. To se je izkazalo za zelo težko in zahtevno nalogo predvsem zaradi ohranjanja položaja ekonomskega izkoriščanja, ki ga ni prekinila pravnoformalna neodvisnost.