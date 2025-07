Odobrili prvo zdravilo proti malariji za dojenčke

Iz Novarisa so v sporočilu za javnost pojasnili, da je odmerek, namenjen dojenčkom, težkim od dveh do pet kilogramov, odobril švicarski zdravstveni nadzorni organ Swissmedic.

Zdravilo je izjemnega pomena, saj malarija zahteva največ življenj prav med otroki, mlajšimi od petih let. Po zadnjih dostopnih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je leta 2023 zaradi malarije umrlo okoli 597.000 ljudi. Skoraj vsi so umrli na afriški celini, predvsem v podsaharski Afriki, približno tri četrtine umrlih pa so predstavljali prav otroci do petih let starosti.