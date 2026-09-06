Odpeljali so ju sredi noči: populili so jima lase, ju pretepali in obsodili na smrt

19-letni dvojčici sta še obiskovali srednjo šolo, ko so ju sredi noči iz postelj odpeljali zamaskirani moški, za katere se je kasneje izkazalo, da so bili povezani z iransko revolucionarno gardo. Njuna mati Marzieh Nourmohammadi je štiri mesece obupano iskala informacije po bolnišnicah in državnih ustanovah, preden je končno izvedela, kaj se je zgodilo. Taraneh in Romina Rahimi sta bili aretirani zaradi udeležbe na januarskih protivladnih protestih, na katerih je ulice iranskih mest zavzelo na milijone ljudi. Ko ju je mati maja obiskala v zaporu, ju je komajda prepoznala, poroča Guardian.

Ni prepoznala svojih hčera. Bili sta pretepeni, močno otečeni v obraz, po telesu sta imeli modrice, zlomljene komolce, členke in stopala. Skoraj nista imeli več las, ker so ju za lase vlekli iz ene celice v drugo. Ves čas sta bili v samici. Sestri sta imeli zaradi vlečenja za lase velike gole lise na lasišču, njuna obraza pa sta bila polna modric. Taraneh naj bi pazniki grozili, da bodo pred njenimi očmi posilili njeno sestro Romino, če ne bo podpisala priznanja, opisujejo člani njune družine.

Sestri sta se protestom v Isfahanu pridružili 8. in 9. januarja skupaj z milijoni drugih ljudi. Moški, ki so mesec dni pozneje prišli ponju, so jima poveznili vreče na glavo in ju brez kakršnegakoli pojasnila odpeljali.

Taraneh je bila zaradi sodelovanja na januarskih protestih obsojena na smrt, Romina pa na 25 let zapora. Družina po izreku kazni nobene od njiju ni več videla. Zakaj sta sestri prejeli tako različni kazni, ni jasno. Njun bratranec Masoud Nourmohammadi iz ameriške zvezne države Utah pravi, da težko razume ravnanje iranskih oblasti. Po njegovem mnenju je bila Taraneh obsojena na smrt prav zaradi svoje očitne nedolžnosti.

Njuni odvetniki trdijo, da je Taraneh na sodišču povedala, da so bila vsa priznanja pridobljena z mučenjem. Po njihovih navedbah ni bilo predstavljenih nobenih dokazov, da bi sestri sodelovali pri nasilnih dejanjih. Pred tem se nikoli nista udeleževali protestov.

Kljub vojni z ZDA in Izraelom, ki se je začela februarja, je Iran letos usmrtil več kot 500 ljudi, med njimi najmanj 29 oseb, povezanih z januarskimi protivladnimi protesti. Med usmrčenimi je bilo najmanj 16 žensk. Na stotine drugih protestnikov je bilo obsojenih na smrt ali pa se soočajo z obtožbami, za katere je prav tako predvidena smrtna kazen.