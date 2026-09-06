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Odpeljali so ju sredi noči: populili so jima lase, ju pretepali in obsodili na smrt

Teheran , 06. 09. 2026 12.34 pred 1 uro 2 min branja 28

Avtor:
A.K.
Dvojčici iz Irana

Devetnajstletni dvojčici, ki sta bili aretirani zaradi protestov v Iranu, sta v zaporu, potem ko ju je sredi noči odpeljala iranska revolucionarna garda, doživeli pretresljivo mučenje. Njuna priznanja so bila pridobljena s silo, ena je bila obsojena na smrt, druga pa na 25 let zapora.

19-letni dvojčici sta še obiskovali srednjo šolo, ko so ju sredi noči iz postelj odpeljali zamaskirani moški, za katere se je kasneje izkazalo, da so bili povezani z iransko revolucionarno gardo. Njuna mati Marzieh Nourmohammadi je štiri mesece obupano iskala informacije po bolnišnicah in državnih ustanovah, preden je končno izvedela, kaj se je zgodilo. Taraneh in Romina Rahimi sta bili aretirani zaradi udeležbe na januarskih protivladnih protestih, na katerih je ulice iranskih mest zavzelo na milijone ljudi. Ko ju je mati maja obiskala v zaporu, ju je komajda prepoznala, poroča Guardian.

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Ni prepoznala svojih hčera. Bili sta pretepeni, močno otečeni v obraz, po telesu sta imeli modrice, zlomljene komolce, členke in stopala. Skoraj nista imeli več las, ker so ju za lase vlekli iz ene celice v drugo. Ves čas sta bili v samici. Sestri sta imeli zaradi vlečenja za lase velike gole lise na lasišču, njuna obraza pa sta bila polna modric. Taraneh naj bi pazniki grozili, da bodo pred njenimi očmi posilili njeno sestro Romino, če ne bo podpisala priznanja, opisujejo člani njune družine.

Sestri sta se protestom v Isfahanu pridružili 8. in 9. januarja skupaj z milijoni drugih ljudi. Moški, ki so mesec dni pozneje prišli ponju, so jima poveznili vreče na glavo in ju brez kakršnegakoli pojasnila odpeljali.

Taraneh je bila zaradi sodelovanja na januarskih protestih obsojena na smrt, Romina pa na 25 let zapora. Družina po izreku kazni nobene od njiju ni več videla. Zakaj sta sestri prejeli tako različni kazni, ni jasno. Njun bratranec Masoud Nourmohammadi iz ameriške zvezne države Utah pravi, da težko razume ravnanje iranskih oblasti. Po njegovem mnenju je bila Taraneh obsojena na smrt prav zaradi svoje očitne nedolžnosti.

Njuni odvetniki trdijo, da je Taraneh na sodišču povedala, da so bila vsa priznanja pridobljena z mučenjem. Po njihovih navedbah ni bilo predstavljenih nobenih dokazov, da bi sestri sodelovali pri nasilnih dejanjih. Pred tem se nikoli nista udeleževali protestov.

Kljub vojni z ZDA in Izraelom, ki se je začela februarja, je Iran letos usmrtil več kot 500 ljudi, med njimi najmanj 29 oseb, povezanih z januarskimi protivladnimi protesti. Med usmrčenimi je bilo najmanj 16 žensk. Na stotine drugih protestnikov je bilo obsojenih na smrt ali pa se soočajo z obtožbami, za katere je prav tako predvidena smrtna kazen.

Iran smrtna kazen mučenje protesti kršenje človekovih pravic

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KOMENTARJI28

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kuzla64
06. 09. 2026 14.12
Levičarji pa to podpirajo
Odgovori
0 0
grumf
06. 09. 2026 14.12
Malce me skrbi pri teh novicah, ki jih prejemamo samo iz ene strani.. res bi rad slišal tudi zgodbo iz druge strani. Ni pa noben zahodni medij pisal, da so bili neredi sprovocirani s strani Izraela. Kaj pa vem..Težko verjamem, da do mene pridejo res verodostojne informacije.
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0 0
BroNo1
06. 09. 2026 14.06
Ne razumem zakaj moramo mi skoz te novice brati, kaj to vpliva na kaj?? Ali tam berejo npr. da se Mesec in Kordiš ne preneseta pa da Kovačeva pa Jenul mislita, da bosta urejela stvari…….
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+0
2 2
06. 09. 2026 14.05
In ta režim je prijatelj z našo levico.
Odgovori
+5
5 0
Dinho8O
06. 09. 2026 13.58
Izraelci se jih premalo bombardirajo.
Odgovori
+8
9 1
FineFine
06. 09. 2026 13.58
Trump jim je dal šanso za svobodo, ampak narod tega ni hotel izkoristiti. Očitno imajo raje, da je en del naroda nad drugim delom - božji kompleks. Mislim, da tem narodom ni več pomoči zaradi njihove religije.
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+6
7 1
Medo888
06. 09. 2026 13.57
Škoda ker tudi takšno mišljenje in kultura prihaja v EU ..... Uboga dekleta naj se jima čim bolje izteče
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+5
6 1
Prelepa Soča
06. 09. 2026 13.44
Bolano, to vedno kaže na kompleks manjvrednosti , ki ga moški, ki se izživljajo, vedno kažejo.
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+9
12 3
Eos_5
06. 09. 2026 13.58
pojdi jim povedat v obraz
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+4
5 1
Prelepa Soča
06. 09. 2026 14.10
Eos_5... očitno si eden od takih t. i. zakomplexanih moških, ki se radi izživljajo nad nemočnimi.
Odgovori
+1
1 0
rok1211
06. 09. 2026 13.32
Živali
Odgovori
+7
12 5
oldmen
06. 09. 2026 13.40
Živali tega ne delajo, so boljše od ljudi.
Odgovori
+11
12 1
Prelepa Soča
06. 09. 2026 13.51
Živali, 2 noge ali 4 noge so enake, vedno se spravljajo na slabše od sebe, mislim, po moči, so pa itak tako zakompleksani, oz., taki slabiči, da se jih več enako slabih spravi na enega. Pač, komplex manjvrednosti, tako pri 2,kot pri 4 nožnih živalih.
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+2
4 2
medvedJEkriv
06. 09. 2026 13.30
In levičarji razumejo tudi izvršilne organe, a ne...... vsi so svobodni.....
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-1
8 9
thetech
06. 09. 2026 13.49
In tem norcem ste "desničarji" odprli meja... Katastrofa!
Odgovori
+1
5 4
Jak Tobim
06. 09. 2026 13.25
Deltex; kako zmedene in popolnoma člvoeško zlobne pameti moraš biti, da zločine iranskega islamizma takoj v lastni pameti reduciraš na lastno željo po poboju vseh judov? kako globoko lahko še pade razum, ko ga zamegli lastna drhtava mržnja do ljudi, ki jih v življenju ni spoznal in mu dnevno leta in leta in leta servirajo eno samo resnico, to pa je, da so za vso gorje na planetu krivi judje. spoznanje,d atemu ni tako, je lahko boleče, lahko pa odrešujoče.
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+19
20 1
mmickica
06. 09. 2026 13.22
Ta vera je na nivoju krscanske v srednjem veku, ko je inkvizicija pocela podobne grozote. Le da je takrat se ves svet zivel v prepricanju, da je Zemlja ravna...
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+18
21 3
ramstein
06. 09. 2026 13.22
Kje so zahodne NVO, levičarke, kje je 8.marec, ko se mora obsoditi zločine, ki jih izvaja Islam?
Odgovori
+19
23 4
deltex
06. 09. 2026 13.19
Proizraelski članek? Sledi intervjuju z veleposlanico?
Odgovori
-6
14 20
FineFine
06. 09. 2026 13.59
Proti-Muslimanski. Ker pač resnica je, da je to zločinski kult, zamaskiran v religijo.
Odgovori
+6
6 0
assassin911
06. 09. 2026 13.16
Golob se boš kaj izjasnil ali te samo palestina zanima? Glede na to da ste iranu oprali miljone je vse jasno kaj podpirate.
Odgovori
+20
25 5
Agent Provokator
06. 09. 2026 13.59
Golob je nihče in nič. Njega se nič ne vpraša. V zaporu pa mu bo verjetno bolje kot v Iranu.
Odgovori
+3
3 0
Petur
06. 09. 2026 13.14
članek napisali seveda prisotni...
Odgovori
-7
7 14
Zaklenjena resnica
06. 09. 2026 13.13
Bili sta na sodišču...s tem se ameriški zaporniki z bližnjega zahoda še ne morejo pohvaliti
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-14
6 20
lcePower
06. 09. 2026 13.07
Iran, prijateljica slovenske levice, se posebej zaskrbljene tanje fajon
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+26
33 7
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