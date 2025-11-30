Odplula sta na pustolovščino življenja, našli so ju mrtva

Deirdre Sibly in njen prijatelj Pascal, oba izkušena jadralca, sta plula blizu Madagaskarja, ko sta v četrtek poslala signal v stiski. Ko so lokalne oblasti uspele priti do plovila, je bilo že prepozno. Našli so ju mrtva na krovu.
Stekla je preiskava. Družina 67-letne Deirdre iz Port Lincolna se boji, da so ju napadli pirati.
"Vemo le, da so ju našli mrtva – ne vemo pa nič o tem, kaj se je zgodilo. Kako se je to lahko zgodilo dvema srečnima človekoma, ki sta počela to, kar sta imela rada?" se sprašuje njena sestra Sue Good.
Pojasnila je, da Mozambiški kanal ni ravno najbolj varen kraj na svetu za jadranje in da je njena sestra to vedela. "Bila je zelo pustolovska duša, oboževala je naravo. Vse njeno življenje se je vrtelo okoli morja in jadranja."
Tudi Deirdrin prijatelj je na družbenih omrežjih objavil zapis, v katerem jo je opisal kot "vrhunsko pustolovko, ki nikoli ni pustila, da bi trava rasla pod njenimi nogami". "Vzela je vse, kar ji je življenje ponujalo, in tekla naproti vsaki priložnosti z nebrzdano energijo, veseljem in navdušenjem za raziskovanje, učenje in kar je najpomembneje – za zabavo," je zapisal.
Par naj bi se po poročanju avstralskih medijev srečal junija na otoku Reunion in plul po Mozambiškem kanalu proti Durbanu, od koder je Deirdre nameravala odleteti domov.
