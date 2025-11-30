Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Odplula sta na pustolovščino življenja, našli so ju mrtva

Madagaskar, 30. 11. 2025 21.34 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
1

Avstralska jadralka Deirdre "Cookie" Sibly in njen francoski prijatelj Pascal sta umrla v skrivnostnih okoliščinah na jadrnici ob obali Južne Afrike. Njuni družini domnevata, da so vpleteni pirati.

Deirdre Sibly in njen prijatelj Pascal, oba izkušena jadralca, sta plula blizu Madagaskarja, ko sta v četrtek poslala signal v stiski. Ko so lokalne oblasti uspele priti do plovila, je bilo že prepozno. Našli so ju mrtva na krovu.

Stekla je preiskava. Družina 67-letne Deirdre iz Port Lincolna se boji, da so ju napadli pirati.

"Vemo le, da so ju našli mrtva – ne vemo pa nič o tem, kaj se je zgodilo. Kako se je to lahko zgodilo dvema srečnima človekoma, ki sta počela to, kar sta imela rada?" se sprašuje njena sestra Sue Good.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pojasnila je, da Mozambiški kanal ni ravno najbolj varen kraj na svetu za jadranje in da je njena sestra to vedela. "Bila je zelo pustolovska duša, oboževala je naravo. Vse njeno življenje se je vrtelo okoli morja in jadranja."

Tudi Deirdrin prijatelj je na družbenih omrežjih objavil zapis, v katerem jo je opisal kot "vrhunsko pustolovko, ki nikoli ni pustila, da bi trava rasla pod njenimi nogami". "Vzela je vse, kar ji je življenje ponujalo, in tekla naproti vsaki priložnosti z nebrzdano energijo, veseljem in navdušenjem za raziskovanje, učenje in kar je najpomembneje – za zabavo," je zapisal.

Par naj bi se po poročanju avstralskih medijev srečal junija na otoku Reunion in plul po Mozambiškem kanalu proti Durbanu, od koder je Deirdre nameravala odleteti domov.

jadrnica smrt južna afrika jadranje mozambik
Naslednji članek

Papež na obisk v Libanon prispel s sporočilom miru

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
30. 11. 2025 21.58
+1
Kdor išče ta najde. Kot da na nasprotni strani ni raja. Ne ravno tja.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385