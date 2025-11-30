Odplula sta na pustolovščino življenja, našli so ju mrtva

Deirdre Sibly in njen prijatelj Pascal, oba izkušena jadralca, sta plula blizu Madagaskarja, ko sta v četrtek poslala signal v stiski. Ko so lokalne oblasti uspele priti do plovila, je bilo že prepozno. Našli so ju mrtva na krovu.

Stekla je preiskava. Družina 67-letne Deirdre iz Port Lincolna se boji, da so ju napadli pirati.

"Vemo le, da so ju našli mrtva – ne vemo pa nič o tem, kaj se je zgodilo. Kako se je to lahko zgodilo dvema srečnima človekoma, ki sta počela to, kar sta imela rada?" se sprašuje njena sestra Sue Good.