Odpoklic jagod v ZDA in Kanadi zaradi izbruha hepatitisa A

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je izdala opozorilo, potem ko so v ZDA zabeležili 17 okužb s hepatitisom A, od tega je 12 oseb potrebovalo zdravljenje v bolnišnici. Iz Kanade medtem poročajo o 10 okužbah. Vsem obolelim je skupno, da so kupili jagode znamk FreshKampo ali HEB. "Preiskave kažejo, da so okuženi v Kaliforniji, Minnesoti in Kanadi kupili sveže ekološke jagode, preden so zboleli," je zapisal FDA.

"Trenutno je rok uporabe potencialno nevarnih izdelkov že pretekel. Osebe, ki so kupile sveže ekološke jagode med 5. marcem in 25. aprilom in so sadje nato zamrznile za kasnejšo uporabo, naj jagode zavržejo," so še dodali.