Odpoklic otroških prigrizkov, na embalaži povezava na pornografsko stran

Kot poročajo tuji mediji, bi morala povezava voditi do spletnega mesta za otroško modno podjetje Appy Kids. Britanski mediji so tudi preverili povezavo in ugotovili, da na mobilnih napravah vodi do kitajske pornografske strani, na računalniku pa se izpiše napaka v kitajščini.

Lidl se je kupcem opravičil za nevšečnosti, jih pozval, naj povezave ne obiskujejo in sporočil, naj izdelke vrnejo v najbližjo trgovino Lidl, kjer jim bodo vrnili celotno kupnino.