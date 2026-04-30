Odposlali najnovejši Leopard 2A8: eden najnaprednejših na svetu

Norveška vojska je pri podjetju KNDS naročila skupno 54 tankov, vsak pa stane približno 30 milijonov evrov, poroča focus.de.

Posamezen Leopard 2A8 tehta okoli 69 ton, opremljen je s 120-milimetrskim gladkocevnim topom proizvajalca Rheinmetall, ki omogoča uporabo sodobnega streliva, vključno s programabilnimi izstrelki.

Štirje člani posadke imajo na voljo izboljšane pogoje za delovanje in zaščito znotraj vozila.

Naročila Leopardov 2A8 na Norveškem, pa tudi na Švedskem in v Nemčiji, so del širšega trenda krepitve obrambnih zmogljivosti. Države z njimi nadomeščajo tako stare sisteme kot tudi opremo, ki so jo v zadnjih letih poslale v Ukrajino.

Po podatkih Bundeswehr je Nemčija naročila 123 tankov Leopard 2A8. Do leta 2030 naj bi njihovo število povečali na približno 430.

Gre za občuten obrat v primerjavi s preteklostjo. Po koncu hladne vojne se je število tankov Leopard 2 v nemški vojski močno zmanjšalo – z več kot 2000 na le nekaj sto aktivnih vozil. Zdaj se trend znova obrača v smeri krepitve.