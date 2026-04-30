Tujina

Odposlali najnovejši Leopard 2A8: eden najnaprednejših na svetu

Berlin, 30. 04. 2026 17.31 pred 1 uro 1 min branja 21

Avtor:
N.Š.
Tank

Na Norveško so na poti prvi sodobni bojni tanki tipa Leopard 2A8, ki sodijo med tehnološko najnaprednejše na svetu. Gre za del širšega vala oboroževalnih naročil v Evropi, s katerimi države nadomeščajo zastarelo opremo in zapolnjujejo vrzeli po dobavah orožja Ukrajini.

Norveška vojska je pri podjetju KNDS naročila skupno 54 tankov, vsak pa stane približno 30 milijonov evrov, poroča focus.de. 

Posamezen Leopard 2A8 tehta okoli 69 ton, opremljen je s 120-milimetrskim gladkocevnim topom proizvajalca Rheinmetall, ki omogoča uporabo sodobnega streliva, vključno s programabilnimi izstrelki.

Štirje člani posadke imajo na voljo izboljšane pogoje za delovanje in zaščito znotraj vozila.

Naročila Leopardov 2A8 na Norveškem, pa tudi na Švedskem in v Nemčiji, so del širšega trenda krepitve obrambnih zmogljivosti. Države z njimi nadomeščajo tako stare sisteme kot tudi opremo, ki so jo v zadnjih letih poslale v Ukrajino.

Po podatkih Bundeswehr je Nemčija naročila 123 tankov Leopard 2A8. Do leta 2030 naj bi njihovo število povečali na približno 430.

Gre za občuten obrat v primerjavi s preteklostjo. Po koncu hladne vojne se je število tankov Leopard 2 v nemški vojski močno zmanjšalo – z več kot 2000 na le nekaj sto aktivnih vozil. Zdaj se trend znova obrača v smeri krepitve.

tank leopard

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Bolfenk2
30. 04. 2026 19.17
Tudi izdajalska domobranska propaganda je med vojno poročala o nepremagljivih nemških tankih, ki gredo na vzhodno fronto. Vsi vemo kako se je potem končalo v Berlinu. Ampak norega Merza, Von der Lajno in Kajo Kallas nič ne izuči. Oni bi celo EU porinili v vojno proti Rusiji.
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
30. 04. 2026 19.15
Kolikor sem jaz slišal, so ruski armati, ki so pred vojno veljali za najboljše tanke na svetu, tako zdesetkani, da jih je še samo nekaj dest ostalo, pa še te skrivajo daleč stran od fronte ...
Odgovori
0 0
Bolfenk2
30. 04. 2026 19.14
Tem Leopardom so Rusi v Ukraini slačili kožo za trofeje s fronte.
Odgovori
+1
1 0
motorist_mb
30. 04. 2026 19.09
Kaj ti pomaga ce ga mali dron pošlje v večna lovišča 🤣
Odgovori
+3
3 0
300 let do specialista
30. 04. 2026 19.03
Zaradi njega mi plačujemo 10dag kave 2,60€!
Odgovori
+4
4 0
bk22
30. 04. 2026 19.01
Adolf bi bil ponosen ampak na žalost ni več med živimi
Odgovori
+2
3 1
asdfghjklč
30. 04. 2026 19.16
ja, dolfi, putler in oranžni bi bili najboljši prijatelji kluba trio adio ...
Odgovori
0 0
Magnezij400
30. 04. 2026 18.58
Rusi so jih že ducat uničili
Odgovori
+4
5 1
alicante1234
30. 04. 2026 18.56
Tanki na modernem bojišču ob takšni množični uporabi dronov in protioklepnih raket nimajo več kaj početi. To so Rusi, Ukrajinci in Izraelci spoznali na svoji koži.
Odgovori
+3
3 0
asdfghjklč
30. 04. 2026 19.17
prej rusi, ker so ravno ukrajinci tisti, ki so začeli prvi napadati tanke z droni .. in to tako dobro, da so se rusi s tanki umaknili daleč stran za fronto ...
Odgovori
0 0
Watcherman
30. 04. 2026 18.28
Pri tanku so najbolj ranljive gosenice.Lp
Odgovori
+1
1 0
Komentatorskijunky
30. 04. 2026 18.12
nočem biti ciničen, res ne verjamem v tehnologijo. Ampak zakaj ga ne bi najprej poslali na bojišče v Ukr., da dobite "battle proof", še posebno glede dronov? Kot drugo... zakaj ne bi bili njegovi možgani AI - torej robotank?
Odgovori
+1
2 1
Komentatorskijunky
30. 04. 2026 18.28
ups, moja napaka, pravilno je "res VERJAMEM v tehnologijo
Odgovori
0 0
Rde?a pesa in hren
30. 04. 2026 18.02
M adejto neo poglejte v ukrajina kakjih stresajo z drončlki
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
30. 04. 2026 17.56
Samo kup neuporabnega želejzja..Velika tarča..
Odgovori
-1
4 5
asdfghjklč
30. 04. 2026 19.19
Jaz bi si tank domov odpeljal, ali pa en oklepnik, ga predelal ... uf, koliko idej. Če bi se mi predelava ponesrečila, bi "skupnost" pa madžari pokupili vso železje ... bi bilo nekaj jurčkov ...
Odgovori
0 0
Juzles Iters
30. 04. 2026 17.55
Hrana za drone.
Odgovori
+1
4 3
zlorabnik
30. 04. 2026 17.54
...ki ga lahko uniči dronček od 200€
Odgovori
-2
3 5
Watcherman
30. 04. 2026 18.27
Čeprav ima zelo odporen oklep ranjive pri tanku so najbolj gosenice?.
Odgovori
0 0
kita 1111
30. 04. 2026 17.45
Pošljite ga v Ukrajino na preizkus tam se pokaže realno stanje
Odgovori
+3
5 2
Cmrlj3
30. 04. 2026 17.58
Se kaže. Predvsem tako, da posadke v zahodnih tankih ponavadi preživijo, za razliko od tistih revežev v ruskih tankih. Saj veš, tanke se da nadomestiti, ljudi ne.
Odgovori
+3
6 3
