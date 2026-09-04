'Odposlanca prinašata predlog za končanje vojne'

Witkoff in Kushner "jim prinašata predlog za končanje vojne", je v izjavah za medije zatrdil Trump. "Tja smo ju poslali, da bi videli, ali lahko kaj storimo ali ne, in obstaja velika verjetnost, da nam bo to uspelo," je dodal.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes potrdil obisk odposlancev v Kijevu in predlagal, da bi ta konec tedna v času, ko se bosta Witkoff in Kushner mudila v Moskvi in Kijevu, veljalo premirje med vojskujočima se državama.
Witkoff in Kushner, ki sta v imenu ZDA posredovala v dosedanjih diplomatskih prizadevanjih med Kijevom in Moskvo za končanje vojne v Ukrajini, sta se v Moskvi nazadnje mudila januarja, medtem ko doslej Kijeva še nista obiskala. Prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini, ki traja že več kot štiri leta in pol, pa so v zadnjih mesecih zastala, potem ko se je pozornost ZDA preusmerila na vojno z Iranom.
Trump je ob tem danes izjavil še, da ne verjame, da ruski predsednik Vladimir Putin namerava napasti ozemlje katere od članic zveze Nato, čeprav je Nemčija ta teden Rusijo obtožila poskusa napada z dronom z eksplozivom na letališču v Leipzigu. "Z njim (Putinom) govorim. Zelo dobro ga poznam. Putin ne namerava napasti ozemlja Nata," je Trump zatrdil v odgovoru na vprašanje novinarja AFP o nemških obtožbah na račun Moskve.