'Odposlanca prinašata predlog za končanje vojne'

Witkoff in Kushner "jim prinašata predlog za končanje vojne", je v izjavah za medije zatrdil Trump. "Tja smo ju poslali, da bi videli, ali lahko kaj storimo ali ne, in obstaja velika verjetnost, da nam bo to uspelo," je dodal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes potrdil obisk odposlancev v Kijevu in predlagal, da bi ta konec tedna v času, ko se bosta Witkoff in Kushner mudila v Moskvi in Kijevu, veljalo premirje med vojskujočima se državama.