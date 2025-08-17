Putin pristal na ameriška in evropska varnostna jamstva za Ukrajino

Ruski predsednik Vladimir Putin se je na petkovem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom strinjal z ameriškimi in evropskimi varnostnimi jamstvi za Ukrajino, podobnimi kolektivni obrambi Nata, je dejal odposlanec ZDA Steve Witkoff. Dodal je, da je Rusija nekoliko popustila glede petih ukrajinskih regij, pri čemer podrobnosti ni podal.

"Uspeli smo doseči naslednjo koncesijo: da lahko ZDA ponudijo zaščito, podobno 5. členu (Severnoatlantske pogodbe), kar je eden od glavnih razlogov, zakaj si Ukrajina želi članstva v Natu," je po poročanju ameriške tiskovne agencije AP za televizijo CNN povedal Witkoff. Dodal je še, da je Rusija nekoliko popustila glede petih ukrajinskih regij. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP gre najverjetneje za Doneck, Lugansk, Herson, Zaporožje in Krim.

Pogovor delegacij ZDA in Rusije na Aljaski FOTO: AP icon-expand

Tudi Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social pozdravil "velik napredek" glede konflikta, pri čemer podrobnosti ni navedel. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je posvaril pred novimi sankcijami, če ne bo dosežen mirovni sporazum. Witkoff medtem pričakuje produktivne pogovore z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in evropskimi voditelji v ponedeljek v Washingtonu. "Upam, da bomo imeli v ponedeljek produktivno srečanje, da bomo dosegli resnično soglasje, da se bomo lahko vrnili k Rusom in pospešili ta mirovni sporazum ter ga sklenili," je dodal.