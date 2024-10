Odpovedal se je kavi, to jima je rešilo življenje: 'Živa sva, živa!'

Deli desetnadstropne stavbe so se zrušili na sosednji nizki kompleks, kjer sta zakonca iz Španije prebivala že tri mesece, saj sta prišla obiskat enega svojih treh sinov. Njuna zgodba je zgodba o tem, kako lahko trenutek spremeni življenje. "Vprašala me je, če želim kavo, in tokrat sem ji rekel ne. Če bi bila v kuhinji, danes o tem ne bi govorila," pravi Ruben.

"Živa sva, živa," je Ruben znova in znova ponavljal svoji ženi, ko sta zrla v kupe ruševin, visoke več kot šest metrov, in prah, ki je ovijal prizorišče nesreče, ki je pretresla Argentino, poroča La Nacion. Umrla je vsaj ena oseba, vsaj ti še pogrešajo.

Graciela ne more pozabiti grozljivih prizorov. "Najprej sem zaslišala udarce in pomislila, da nas hočejo oropati ali pa da sosedu razbijajo vrata," opisuje prve trenutke in zvoke, ki so se nato stopnjevali.

Ko je stresel še zadnji, najmočnejši sunek, sta oba občutila olajšanje, da sta preživela, a jima je bilo jasno, da še nista na varnem. Eden njunih sinov, ki ima restavracijo nekaj sto metrov stran, je pritekel in jima skušal pomagati. Zaradi poškodb stavbe nista mogla odpreti vrat in še manj zapustiti stanovanja. Reševalci so ju s pomočjo lestev in svetilk spustili skozi majhno okno iz drugega nadstropja.

"Uspelo mi je vzeti le potne liste in letalske vozovnice," pove Ruben, ki se z ženo kmalu vrača v Španijo. Lastniško stanovanje v drugem nadstropju pa je po njunih besedah verjetno za vedno izgubljeno.

Medtem poteka preiskava tragedije. Župan mesta Villa Gesell Gustavo Barrera je izrazil resne pomisleke glede del na hotelski stavbi. Skupaj z ministrom za varnost province Buenos Aires je tudi obiskal reševalne ekipe, ki delajo med ruševinami hotela Dubrovnik.

Po navedbah mestne uprave je bil hotel Dubrovnik v postopku pridobivanja dovoljenj za gradnjo ločilne stene in jaška za dvigalo na sprednjem delu stavbe, ki se ni porušil. Županova pisarna je v izjavi pojasnila, da pa "ni bilo izdanega dovoljenja ali uradnega soglasja za dela v zadnjem delu stavbe, kjer je prišlo do porušitve".

Mestne oblasti so tako prepričane, da so bile na objektu izvedene nepooblaščene spremembe, ki so potencialno vplivale na stabilnost stavbe. Direktor mestnih inšpekcij, Nicolas Valdez, je potrdil, da so zaznali nepravilnosti, vključno z dodatno konstrukcijo dvigala in drugimi strukturnimi posegi, za katere ni bilo izdanih dovoljenj.

Zaradi dogodka so že aretirali štiri osebe. Poleg tega naj bi potekala preiskava zoper dva arhitekta, ki naj bi bila povezana s spornimi gradbenimi posegi.

Incident v Villa Gesellu je sprožil številna vprašanja glede gradbenih standardov in zakonitosti del na objektih v tem priljubljenem turističnem obmorskem mestu.