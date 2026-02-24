Odpovedali več kot 5600 poletov, zaprte šole, ponekod tudi promet

Opozorila zaradi nevarnih vremenskih razmer so zajela okrog 40 milijonov prebivalcev severovzhodnega dela ZDA, več sto tisoč odjemalcev je bilo nekaj časa brez elektrike, newyorški župan Zohran Mamdani pa je skupaj z drugimi župani in guvernerji držav od Massachussetsa do New Yorka ljudi pozval, naj ostanejo doma. V Centralnem parku v mestu New York so v ponedeljek do popoldneva namerili pol metra debelo snežno odejo in župan Mamdani je dvignil urno postavko za odstranjevalce snega z mestnih površin z 19 na 30 dolarjev na uro, poroča televizija ABC.

Na mednarodnem letališču T.F. Green na Rhode Islandu so namerili rekordnih 83 centimetrov snega in država je prepoved prometa z osebnimi vozili podaljšala do danes. Promet je bil prepovedan tudi po New Jerseyju in drugje. Neurje se je do ponedeljka zvečer uneslo, glede na prva poročila pa naj bi terjalo 20 smrtnih žrtev. To je sicer manj kot veliko neurje pred tedni, ki je zahtevalo najmanj 100 življenj.