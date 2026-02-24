Naslovnica
Tujina

Odpovedali več kot 5600 poletov, zaprte šole, ponekod tudi promet

New York, 24. 02. 2026 06.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Snežno neurje v New Yorku

Drugo letošnje veliko snežno neurje, ki je v nedeljo zajelo severovzhodni del ZDA in se nadaljevalo do ponedeljka zvečer, je povzročilo odpovedi več kot 5600 poletov - največ v New Yorku in Bostonu - zapirale so se šole, v mestu New York in drugod pa so v ponedeljek čez dan tudi zaprli promet za osebna vozila, poročajo ameriški mediji.

Opozorila zaradi nevarnih vremenskih razmer so zajela okrog 40 milijonov prebivalcev severovzhodnega dela ZDA, več sto tisoč odjemalcev je bilo nekaj časa brez elektrike, newyorški župan Zohran Mamdani pa je skupaj z drugimi župani in guvernerji držav od Massachussetsa do New Yorka ljudi pozval, naj ostanejo doma.

V Centralnem parku v mestu New York so v ponedeljek do popoldneva namerili pol metra debelo snežno odejo in župan Mamdani je dvignil urno postavko za odstranjevalce snega z mestnih površin z 19 na 30 dolarjev na uro, poroča televizija ABC.

 Na mednarodnem letališču T.F. Green na Rhode Islandu so namerili rekordnih 83 centimetrov snega in država je prepoved prometa z osebnimi vozili podaljšala do danes. Promet je bil prepovedan tudi po New Jerseyju in drugje.

Neurje se je do ponedeljka zvečer uneslo, glede na prva poročila pa naj bi terjalo 20 smrtnih žrtev. To je sicer manj kot veliko neurje pred tedni, ki je zahtevalo najmanj 100 življenj.

Preberi še New York 'zametel' bombni ciklon, odpovedanih več kot 5000 letov

Po severovzhodu ZDA so zaradi neurja odpirali posebne ogrevane centre za brezdomce in tiste, ki so ostali brez elektrike. Guvernerka države New York Kathy Hochul je sporočila, da je bilo v ponedeljek brez elektrike 20.000 odjemalcev.

V New Yorku so zaprli tudi promet s primestnimi vlaki, okrog 900.000 otrok pa je zaradi odpovedi pouka ostalo doma.

snežno neurje zda leti šole

1.461 dni duela Putin – Zelenski, groze in razbitih iluzij: vrnitve ni

Štiri leta od začetka ruske invazije na Ukrajino

