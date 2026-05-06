Odpovedali že 13.000 letov, dva milijona sedežev manj

Letalske družbe po vsem svetu so zaradi pomanjkanja reaktivnega goriva zmanjšale število majskih letov za več tisoč, poroča Euronews. Tako občutno znižanje zmogljivosti povečuje tveganje za motnje v potovanjih. Potovalni načrti številnih bi lahko bili prizadeti, saj svetovne letalske družbe napovedujejo odpoved približno 13.000 letov, načrtovanih za maj, opozarjajo.

Odpovedi letov v ZDA FOTO: AP

Po podatkih podjetja za letalsko analitiko Cirium so letalske družbe v zadnjih dveh tednih po svetu že zmanjšale število sedežev v majskih letalskih voznih redih za skoraj dva milijona. Podatki so namreč pokazali, da se je skupno število sedežev, ki so bili na voljo v maju pri vseh letalskih družbah po vsem svetu, v zadnjih dveh tednih aprila zmanjšalo s 132 milijonov na 130 milijonov. Ukinitev letov bi lahko mčno vplivala na potovanja potnikov, ki so rezervirali potovanje v tujino do konca maja v delih Evrope. Med evropskimi prevozniki, ki so že odpovedali številne lete, so Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways in KLM.

