Tujina

Odpovedali že 13.000 letov, dva milijona sedežev manj

Ljubljana , 06. 05. 2026 12.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Letalo

Zaradi kritičnega pomanjkanja goriva so letalske družbe po svetu za maj odpovedale okoli 13.000 letov, kar znatno zmanjšuje število razpoložljivih sedežev in povzroča nepredvidljive motnje v mednarodnem letalskem prometu.

Letalske družbe po vsem svetu so zaradi pomanjkanja reaktivnega goriva zmanjšale število majskih letov za več tisoč, poroča Euronews. Tako občutno znižanje zmogljivosti povečuje tveganje za motnje v potovanjih. Potovalni načrti številnih bi lahko bili prizadeti, saj svetovne letalske družbe napovedujejo odpoved približno 13.000 letov, načrtovanih za maj, opozarjajo. 

Po podatkih podjetja za letalsko analitiko Cirium so letalske družbe v zadnjih dveh tednih po svetu že zmanjšale število sedežev v majskih letalskih voznih redih za skoraj dva milijona. Podatki so namreč pokazali, da se je skupno število sedežev, ki so bili na voljo v maju pri vseh letalskih družbah po vsem svetu, v zadnjih dveh tednih aprila zmanjšalo s 132 milijonov na 130 milijonov.

Ukinitev letov bi lahko mčno vplivala na potovanja potnikov, ki so rezervirali potovanje v tujino do konca maja v delih Evrope. Med evropskimi prevozniki, ki so že odpovedali številne lete, so Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways in KLM.

Kaj lahko pričakujete poleti?

Ta številka še ne vključuje poletnih odpovedi. Pred letalsko industrijo je težko poletje. Prevozniki so prav tako zmanjšali število sedežev in prešli na manjša letala, saj pomanjkanje reaktivnega goriva, povezano z iranskim konfliktom, še naprej vpliva na vozni red.

Poleg Turkish Airlines je nemški letalski prevoznik Lufthansa eden najbolj prizadetih zaradi pomanjkanja goriva. Iz svojega poletnega voznega reda je ukinil približno 20.000 kratkih letov. Od začetka iranskega konflikta februarja so se stroški reaktivnega goriva več kot podvojili, deloma zaradi zaprtja Hormuške ožine, ki je prekinila približno petino svetovne oskrbe z nafto. 

Po vsem svetu so številne letalske družbe zvišale cene vozovnic na najbolj priljubljenih progah, popolnoma odpovedale lete na manj zaželenih progah in še naprej uporabljajo manjša letala za varčevanje z gorivom. Potnike na najbolj priljubljenih letih, ki niso odpovedani, bi lahko premestili na drug dan, kar pomeni, da bi lahko bili njihovi dopusti krajši od prvotno načrtovanih.

