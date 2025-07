Festivalska drama: na glasbenem prizorišču namesto odra polje pšenice

Po najavi Westa – šlo naj bi za edini njegov koncert v Evropi letos – so na Slovaškem začeli z zbiranjem podpisov proti njegovemu nastopu. Glasbenik je namreč v zadnjih letih podal več antisemitskih in pronacističnih izjav. Nastopu Westa ni bil naklonjen niti mestni svet.

Po dolgem molku pa so organizatorji v četrtek končno objavili izjavo, v kateri so potrdili novico, ki so jo mnogi pričakovali, in sicer, da festivala ne bo. "Zaradi pritiska medijev ter umika več glasbenikov in partnerjev festivala nismo mogli organizirati in izvesti dovolj kakovostno," so zapisali in priznali, da so imeli ob tem tudi logistične težave.

Obiskovalcem, ki so vstopnice že kupili, obljubljajo, da jim bodo podrobnosti o vračilu denarja sporočili v naslednjih 14 dneh. Med kupci je sicer tudi veliko takih, ki so za obisk festivala kupili tudi letalske karte in plačali nastanitve v okolici Bratislave.

Slovaški mediji po festivalski drami razkrivajo tudi, da naj bi češko podjetje od organizatorjev zahtevalo več kot 1,1 milijona evrov za plačilo honorarnih storitev.

Organizator, ki je odpoved festivala javil tudi mestnim oblastem, je sicer sporočil, da bodo Westov koncert izvedli septembra na Češkem.