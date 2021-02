Odpovedan najbolj spektakularen pustni karneval na svetu

Razgaljena telesa privlačnih plesalk, divje ritme sambe in parade v Riu de Janeiru je odnesla pandemija. Najbolj spektakularen pustni karneval na svetu, ki bi se moral začeti pojutrišnjem, so odpovedali. "Energijo, ki smo jo hranili za letošnje tekmovanje, bomo preusmerili v prihodnje leto in takrat eksplodirali," pravijo razočarani Brazilci. Oblasti obljubljajo poostren nadzor nad morebitnimi zasebnimi rajanji. Pregovorni kraj užitka, to je znameniti Sambadrom, pa po besedah zdravstvenih delavcev ni izgubil svojega poslanstva, saj se je spremenil v cepilni center.

