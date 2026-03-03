Naslovnica
Tujina

Nebo nič več prazno: ponovno vzpostavljeno omejeno število letov

03. 03. 2026 07.25

Avtor:
Ne.M.
Odpovedi letov v ZDA

Vojna na Bližnjem vzhodu še vedno hromi letalski promet. Nekatera najbolj prometna letališča na svetu poskušajo obvladovati posledice zaprtja zračnega prostora. Nekatere letalske družbe so ponovno vzpostavile omejeno število poletov iz območja. Po podatkih FlightAware.com je bilo do torka zjutraj odpovedanih že več kot 1000 letov.

Po podatkih spletne strani dubajskega letališča bo v torek zjutraj predvidenih več komercialnih letov.
Po podatkih spletne strani dubajskega letališča bo v torek zjutraj predvidenih več komercialnih letov.
FOTO: Shutterstock

Nebo nad ZAE, Katarjem, Kuvajtom, Izraelom, Bahrajnom, Irakom in Jordanijo je bilo v torek zjutraj skoraj prazno, kažejo zemljevidi spletne strani za sledenje letom Flightradar24.

Na Bližnjem vzhodu ima sedež več večjih letalskih družb, vključno z družbo Emirates in Etihad v Dubaju in Abu Dabiju ter Qatar Airwaysom s sedežem v katarski prestolnici Dohi, navaja CNN. Vpliv sega daleč čez meje Bližnjega vzhoda. Vsa ta tri mesta so pomembna svetovna vozlišča, skozi katera vsako leto potujejo milijoni potnikov.

Ponovno vzpostavili omejeno število letov

Družba Emirates, ki je začasno ustavila vse lete v in iz svojih baz, je v ponedeljek zvečer ponovno vzpostavila omejeno število letov. Tudi družba Fly Dubai je v ponedeljek ponovno vzpostavila omejene lete.

Po podatkih spletne strani dubajskega letališča bo v torek zjutraj predvidenih več komercialnih letov. Vendar pa potnikom svetujejo, naj ne nadaljujejo poti na letališče, razen če je z njimi neposredno stopila v stik njihova letalska družba.

Nekatera najbolj prometna letališča na svetu poskušajo obvladovati posledice zaprtja zračnega prostora.
Nekatera najbolj prometna letališča na svetu poskušajo obvladovati posledice zaprtja zračnega prostora.
FOTO: Shutterstock

Vsi redni komercialni leti letalske družbe Etihad v Abu Dabi in iz njega 4. marca ostajajo prekinjeni do 14. ure po času ZAE (do 11.00 pri nas). Letalska družba je sporočila, da se lahko "nekateri leti za premestitev, tovorni in repatriacijski leti izvajajo v sodelovanju z oblastmi ZAE in pod strogimi operativnimi in varnostnimi odobritvami", poroča CNN.

Leti Qatar Airways na mednarodno letališče Hamad v Dohi in z njega ostajajo prekinjeni zaradi zaprtja katarskega zračnega prostora. Letalska družba je v objavi na svoji spletni strani sporočila, da bodo dodatne posodobitve posredovali pred torkom, ob 9. uri po lokalnem času.

Kaj svetujejo vlade?

Po podatkih FlightAware.com je bilo do torka zjutraj odpovedanih že več kot 1000 letov.
Po podatkih FlightAware.com je bilo do torka zjutraj odpovedanih že več kot 1000 letov.
FOTO: Shutterstock

Ameriški State Department je svoje državljane pozval, naj takoj zapustijo države po vsem Bližnjem vzhodu "zaradi resnih varnostnih tveganj", vendar jim omejeno število letov predstavlja izziv. V objavi na X je najvišji uradnik State Departmenta za konzularne zadeve pozval ameriške državljane, naj zapustijo države z "razpoložljivimi komercialnimi leti" iz Bahrajna, Egipta, Irana, Iraka, Izraela, Zahodnega brega in Gaze, Jordanije, Kuvajta, Libanona, Omana, Katarja, Savdske Arabije, Sirije, Združenih arabskih emiratov in Jemna, navaja CNN.

Kanadska vlada je v torek zjutraj na X objavila obvestilo, v katerem potnikom svetuje, naj "zapustijo Združene arabske emirate takoj, ko si zagotovijo možnost leta. Zračni prostor je občasno, začasno in delno zaprt." Kanadčanom je svetovala tudi, naj se izogibajo vsem potovanjem v Bahrajn, Irak, Izrael in Palestino, Kuvajt, Libanon, Katar in ZAE ter naj se izogibajo nenujnim potovanjem v Jordanijo, Oman in Savdsko Arabijo.

Kot poroča CNN, je tudi vlada Združenega kraljestva pozvala, da se morajo britanski državljani v Bahrajnu, Izraelu, Kuvajtu, Palestini, Katarju in ZAE prijaviti, da bodo lahko prejemali neposredne posodobitve od zunanjega ministrstva.

Avstralska vlada je odprla portal za nujne primere za državljane Izraela, Irana, Katarja in ZAE ter opozorila svoje državljane v tujini, naj bodo v prihodnjih dneh zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu pripravljeni na resne motnje v potovanjih. Avstralcem so naročili, naj se izogibajo večini destinacij na Bližnjem vzhodu. To vključuje Bahrajn, Iran, Irak, Izrael, Kuvajt, Libanon, Palestino, Katar, Sirijo, ZAE in Jemen. Prav tako bi morali ponovno pretehtati potrebo po potovanjih v Jordanijo, Oman in Savdsko Arabijo.

Odpovedanih že več kot 1000 letov

Po podatkih FlightAware.com je bilo do torka zjutraj odpovedanih že več kot 1000 letov, kar se je pridružilo tisočim mednarodnih letov, odpovedanih v nedeljo in ponedeljek. Zunaj regije druge letalske družbe še naprej preusmerjajo ali odpovedujejo lete, ki naj bi leteli v bližini konfliktnega območja. Nemška Lufthansa je ukinila lete iz in v Dubaj do 4. marca. Ukinila je tudi lete v Tel Aviv, Bejrut, Aman, Erbil, Dammam in Teheran, še dodajajo na CNN.

letališča leti odpoved zračni prostor bližnji vzhod

Glasne eksplozije v Teheranu in Bejrutu, uničili poveljniški sedež ZDA v Bahrajnu?

