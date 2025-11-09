Samo v enem vikendu odpovedanih več kot 2500 letov v ZDA

Najhujše motnje so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zabeležili na mednarodnem letališču Charlotte Douglas v Severni Karolini, sledilo pa je mednarodno letališče Newark Liberty v New Jerseyju, glavno letališče za potnike, ki potujejo v New York.

Število odpovedi se je v soboto, ko je običajno manj letalskega prometa, povečalo na več kot 1500, potem ko je bilo prejšnji dan nekaj več kot 1000 odpovedi, ugotavlja spletna stran za sledenje letov FlightAware. Do večera so ameriške letalske družbe za nedeljo že odpovedale več kot 1000 letov. Približno 6000 letov pa je imelo zamude, je razvidno s podatkov omenjene spletne strani.

"Vsi potujemo. Vsi moramo nekam iti," je za AP dejala 36-letna Emmy Holguin, ki je letela iz Miamija, da bi obiskala družino v Dominikanski republiki. "Upam, da bo vlada lahko poskrbela za to."

Analitiki opozarjajo, da se bo stanje stopnjevalo in razširilo daleč preko meja letalskega prometa, če se bodo odpovedi še naprej vrstile in nadaljevale v teden, ko v ZDA praznujejo zahvalni dan.

Zaprtje, ki traja že 40. dan in je najdaljše v zgodovini ZDA, izhaja iz proračunske blokade med demokrati in republikanci v kongresu, ki se osredotoča na izdatke za zdravstveno varstvo.

Neuspeh pri sprejetju proračuna je v veliki meri ustavil redno delovanje vlade, zaradi česar mnogi zvezni uslužbenci, vključno z letalskimi kontrolorji, že skoraj mesec dni delajo brez plačila. Del kontrolorjev zračnega prometa si je zato že poiskal druge službe ali koristi bolniško odsotnost. To pa je le še poslabšalo že prej obstoječe pomanjkanje osebja.

Ameriška uprava za varnost v zračnem prometu (FAA), ki je ugotovila, da ne more zagotoviti varnosti ob polni obremenitvi prometa, je zato ukazala postopno zmanjševanje števila letov na 40 največjih letališčih v ZDA. Prihodnji petek naj bi tako delež odpovedanih letov znašal že deset odstotkov. V primeru obnovitve financiranja vlade bodo lete ponovno vzpostavili.