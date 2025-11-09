Svetli način
Samo v enem vikendu odpovedanih več kot 2500 letov v ZDA

Washington, 09. 11. 2025 07.56

K.H. , STA
Ameriške letalske družbe so do sobote zvečer odpovedale več kot 2500 vikend letov zaradi pomanjkanja kontrolorjev letov in drugega osebja v času prekinitve financiranja ameriške vlade. Še okoli 6000 letov je imelo zamude.

Najhujše motnje so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zabeležili na mednarodnem letališču Charlotte Douglas v Severni Karolini, sledilo pa je mednarodno letališče Newark Liberty v New Jerseyju, glavno letališče za potnike, ki potujejo v New York.

Število odpovedi se je v soboto, ko je običajno manj letalskega prometa, povečalo na več kot 1500, potem ko je bilo prejšnji dan nekaj več kot 1000 odpovedi, ugotavlja spletna stran za sledenje letov FlightAware. Do večera so ameriške letalske družbe za nedeljo že odpovedale več kot 1000 letov. Približno 6000 letov pa je imelo zamude, je razvidno s podatkov omenjene spletne strani.

"Vsi potujemo. Vsi moramo nekam iti," je za AP dejala 36-letna Emmy Holguin, ki je letela iz Miamija, da bi obiskala družino v Dominikanski republiki. "Upam, da bo vlada lahko poskrbela za to."

Analitiki opozarjajo, da se bo stanje stopnjevalo in razširilo daleč preko meja letalskega prometa, če se bodo odpovedi še naprej vrstile in nadaljevale v teden, ko v ZDA praznujejo zahvalni dan.

Zaprtje, ki traja že 40. dan in je najdaljše v zgodovini ZDA, izhaja iz proračunske blokade med demokrati in republikanci v kongresu, ki se osredotoča na izdatke za zdravstveno varstvo.

Neuspeh pri sprejetju proračuna je v veliki meri ustavil redno delovanje vlade, zaradi česar mnogi zvezni uslužbenci, vključno z letalskimi kontrolorji, že skoraj mesec dni delajo brez plačila. Del kontrolorjev zračnega prometa si je zato že poiskal druge službe ali koristi bolniško odsotnost. To pa je le še poslabšalo že prej obstoječe pomanjkanje osebja.

Ameriška uprava za varnost v zračnem prometu (FAA), ki je ugotovila, da ne more zagotoviti varnosti ob polni obremenitvi prometa, je zato ukazala postopno zmanjševanje števila letov na 40 največjih letališčih v ZDA. Prihodnji petek naj bi tako delež odpovedanih letov znašal že deset odstotkov. V primeru obnovitve financiranja vlade bodo lete ponovno vzpostavili.

Darko32
09. 11. 2025 10.20
Žal vsi ugotavljajo, da se je zavozilo na vseh področjih in sprejemanje raznih pravil, kjer ni v ozadju kritja z denarjem in plačila ljudem je prieplajlo do tega, da bo prišlo do redukcij na vseh podorčjih. ŽAL. Lahko teraš neko demokracijo a vsaka meja ima svoj konec.
jedupančpil
09. 11. 2025 10.13
nc hudga
gozdar1
09. 11. 2025 10.09
Na koncu bo kak "naš" vse skupaj sprivatiziral.
devote
09. 11. 2025 10.05
pocasno kuhanje zabe...poceni letov ne bo vec. bodo le ekonomsko vzdrzni. ni vec crnih skladov , ki so financirali zaprasevanje v zameno za cenejse gorivo. ze zdavnaj je bilo izracunano , da ekonomsko ni mozno, da bi nekateri leti bili rentabilni ce ne bi bilo zadaj skritega financiranja...
gozdar1
09. 11. 2025 10.08
Bo treba s kisom poškrošpiti baje pomaga 10 km gor ali dol.
CRF4
09. 11. 2025 10.09
In kako je to zapraševanje tehnično izvedeno?
lokson
09. 11. 2025 10.04
Očitno, bo za to zopet kriv Trump. Demokrati nočejo podpisat in to izključno zaradi tega, ker izsiljujejo stotine milijard za oskrbo ilegalnih priseljencev. Malce edukacije naše aktivistične levosučne populacije, bi bila zelo na mestu. Pa tudi avtor članka, bi lahko povedal, čemu je tako.
gozdar1
09. 11. 2025 10.06
Morda si spa ti tisti, ki nasedaš lažnim informacijam. Ilegalci se namreč imenujejo z razlogom.
Infiltrator
09. 11. 2025 10.04
Boli mene patka ce ne morejo letet ,nas posiljujejo z elektro avti kao zelena agenda ,letala pa še naprej na veliko letijo ,kdo je tu nor ? Nam ba bučke hočejo prodajat...
CRF4
09. 11. 2025 10.10
Kdo te posiljuje??? Kupiš lahko kar hočeš...
Lens
09. 11. 2025 09.59
"Trump bo naredil red!" Haha, če verjameš v palčke.
Justice4all
09. 11. 2025 09.57
Tudi v USA plešejo…dokler se da….
Victoria13
09. 11. 2025 09.54
Podražitev letalskih kart pa ljudje ne bodo letali po celem svetu samo zaradi zabave...
bb5a
09. 11. 2025 09.47
Bodo mel pa tok več letov, k bodo ilegalce vračal...
Bananistanec
09. 11. 2025 09.43
Bo vsaj planet malo zadihal
Rde?a pesa in hren
09. 11. 2025 09.37
Ja tud to je amerika, revi še olj revni, bogati še bolj bogati. bogati itak imajo provat helkoptere in reaktivna letala., ostala raja, ki dela in dobiva tedenske plače pa takole, kot ta gosp ana klopi.... v slavoniji še ne vemo, kakšen S O C I A L I Z EM imamo. pri jenkijih nimaš šanse takole ijuckat kavice zjutrej kot v slavoniji, nimaš dopusta, nimaš bolniške, nimaš nič, si nula, če nimaš prihodnkov vsaj 300 do 500k na leto. živiš v komibijih na parking placih...
Sixten Malmerfelt
09. 11. 2025 09.35
Superiorna!
Sixten Malmerfelt
09. 11. 2025 09.35
Trumpljova ekonomika in gospodarstvo!
