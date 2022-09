Odpovedanih več letov po Evropi

Zaradi stavke Lufthansinih pilotov, je moral nemški letalski prevoznik odpovedati okoli 800 letov. Odpovedali so jutranji in popoldanski let v Frankfurt ter popoldanski in večerni let s frankfurtskega na brniško letališče. Stavka poteka zaradi neuspešnih pogajanj o plačah.

Lufthansini piloti bodo stavkali zaradi spodletelih pogajanj o plačah, je v četrtek sporočil njihov sindikat Cockpit. Ta zahteva 5,5-odstotno povišanje plač do konca leta, samodejno nadomestilo za inflacijo in prilagoditev plačne lestvice. Po Lufthansini oceni bi to stroške za plače pilotov povišalo za 40 odstotkov oziroma za 900 milijonov evrov. Iz Lufthanse so sicer v četrtek sporočili, da so sindikatu predložili "zelo dobro ponudbo", s katero bi se osnovne plače pilotov zvišale za 900 evrov na mesec, s čimer pa v sindikatu niso zadovoljni. icon-expand Lufthansa je bila primorana odpovedati več letov po Evropi. FOTO: AP Zaradi stavke je morala družba za danes odpovedati okoli 800 letov, kar bo po njihovih izračunih prizadelo okoli 130.000 potnikov. Stavka se je začela minuto čez polnoč in bo trajala cel dan. Medtem ko sta bila leta iz oz. v Franfkurt na Brniku že v četrtek odpovedana, pa sta bil prihod letala iz Münchna na Brnik in odhod tja v četrtek zvečer še predvidena. Na Fraportu Slovenija so v četrtek za STA pojasnili, da ne izključujejo možnosti, da bi zaradi nastalih razmer prišlo do sprememb tudi pri sobotnih letih.