Tujina

Odpovedanih več tisoč letov zaradi napadov na Iran

Dubaj/Istanbul/Pariz/London, 01. 03. 2026 10.24 pred 6 urami 3 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Potnik na letališču v Bejrutu

Letalski prevozniki so ob napadih ZDA in Izraela na Iran ter posledičnem stopnjevanju napetosti na Bližnjem vzhodu odpovedali ali prestavili več tisoč letov. Gre za največjo motnjo v letalskem prometu po pandemiji covida-19. Več držav v regiji je v celoti ali delno zaprlo svoj zračni prostor.

Letalska prevoznika Emirates in Etihad sta odpovedala 38 oziroma 30 odstotkov svojih letov. Qatar Airways, ki je začasno ustavil vse lete iz Dohe, je odpovedal 41 odstotkov vseh svojih letov, navaja AFP, ki se sklicuje na družbo za analizo letalskih podatkov Cirium.

Turkish Airlines je do ponedeljka odpovedal lete v Libanon, Sirijo, Irak, Iran in Jordanijo. Prav tako pa so do ponedeljka prekinjeni tudi leti v Katar, Kuvajt, Bahrajn, Združene arabske emirate in Oman. 

British Airways je sporočil, da do srede ne bo letel v Tel Aviv in Bahrajn. Swiss International Air Lines je do sobote prekinil lete v Tel Aviv, še danes pa velja njegova odpoved letov iz Züricha v Dubaj.

Air France še danes ne leti v Tel Aviv, Bejrut, Dubaj in Riad. Nemška Lufthansa je do sobote odpovedala lete v Tel Aviv, Bejrut, Aman, Erbil in Teheran. Še danes ne bo letela tudi v Dubaj in Abu Dabi.

Nizozemski KLM je že v začetku tedna napovedal, da začasno ustavlja polete v Tel Aviv in iz njega.

Preberi še Panika na dubajskem letališču in (slovenski) potniki brez odgovorov

Ameriška letalska družba Delta Air Lines še najmanj danes ne bo letela med New Yorkom in Tel Avivom, družba American Airlines pa je začasno prekinila lete med Doho in Filadelfijo. Prevoznik Air Canada je odpovedal lete iz Kanade v Izrael do 8. marca in v Dubaj do torka.

Virgin Atlantic je sporočil, da se bo izogibal preletom Iraka, zato bi lahko bili leti v Indijo, na Maldive in v Rijad nekoliko daljši. Družba že prej ni preletavala iranskega zračnega prostora in je dodala, da bodo vsi leti imeli ustrezne količine goriva za morebitne hitre spremembe poti.

Potnik na letališču v Bejrutu
Potnik na letališču v Bejrutu
FOTO: AP

Lete v vse države Bližnjega vzhoda sta do nadaljnjega prekinila tudi največja indijska zasebna prevoznika IndiGo in Air India.

Po podatkih Ciriuma, ki jih povzema AFP, je bilo od 4329 predvidenih današnjih dohodnih letov v države Bližnjega vzhoda doslej odpovedanih 716. V soboto je bilo od 4218 dohodnih letov na to območje odpovedanih 966.

Zapiranje zračnega prostora

Iran je ob začetku napadov hitro zaprl svoj zračni prostor "do nadaljnjega", je po navedbah agencije Tasnim sporočil predstavnik iranske uprave za civilno letalstvo.

Tudi Izrael je zaprl zračni prostor za civilne lete, je napovedala ministrica za promet Miri Regev.

Katarska uprava za civilno letalstvo je sporočila, da je začasno zaprla zračni prostor nad državo.

Irak je zaprl zračni prostor, poročajo državni mediji.

Združeni arabski emirati so sporočili, da zračni prostor zapirajo "delno in začasno".

Sirija je za 12 ur zaprla del južnega zračnega prostora ob meji z Izraelom, je navedla uprava za civilno letalstvo.

Jordanske letalske sile so izvajale vaje za "obrambo zračnega prostora kraljestva", je sporočila vojska.

Kuvajt je zaprl svoj zračni prostor.

