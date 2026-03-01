Odpovedanih več tisoč letov zaradi napadov na Iran

Letalska prevoznika Emirates in Etihad sta odpovedala 38 oziroma 30 odstotkov svojih letov. Qatar Airways, ki je začasno ustavil vse lete iz Dohe, je odpovedal 41 odstotkov vseh svojih letov, navaja AFP, ki se sklicuje na družbo za analizo letalskih podatkov Cirium.

Turkish Airlines je do ponedeljka odpovedal lete v Libanon, Sirijo, Irak, Iran in Jordanijo. Prav tako pa so do ponedeljka prekinjeni tudi leti v Katar, Kuvajt, Bahrajn, Združene arabske emirate in Oman.

British Airways je sporočil, da do srede ne bo letel v Tel Aviv in Bahrajn. Swiss International Air Lines je do sobote prekinil lete v Tel Aviv, še danes pa velja njegova odpoved letov iz Züricha v Dubaj.

Air France še danes ne leti v Tel Aviv, Bejrut, Dubaj in Riad. Nemška Lufthansa je do sobote odpovedala lete v Tel Aviv, Bejrut, Aman, Erbil in Teheran. Še danes ne bo letela tudi v Dubaj in Abu Dabi.

Nizozemski KLM je že v začetku tedna napovedal, da začasno ustavlja polete v Tel Aviv in iz njega.