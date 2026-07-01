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Odprl je vrata poltovornjaka, na voznikovem sedežu pa rjavi medved

Steamboat Springs, 01. 07. 2026 17.05 pred 57 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Medved v poltovornjaku

Po spletu je zaokrožil posnetek varnostne kamere, na katerem vidimo moškega, ki se vrača v svoj poltovornjak in popolnoma presenečen ugotovi, da na prednjem sedežu sedi rjavi medved.

Kamera je prizor posnela v Steamboat Springsu v Koloradu. Osupel moški se medvedu umakne, takoj ko odpre vrata. Po nenadnem spoznanju poskuša na različne načine pregnati medveda iz avtomobila. 

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Najprej tolče po avtomobilu z roko, nato z nogo, odpre še druga vrata avtomobila ... A medved več kot očitno vozila ne želi zapustiti.

Na koncu vidno prestrašen moški uporabi leseno desko, s katero medveda vodi iz tovornjaka. Noben od njiju tako v tej "akciji" ni bil poškodovan.

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KOMENTARJI1

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paru
01. 07. 2026 18.14
Kakšen medved, mladiček, vsaj meni tako izgleda. Prav luštkan muci...
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