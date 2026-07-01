Odprl je vrata poltovornjaka, na voznikovem sedežu pa rjavi medved

Kamera je prizor posnela v Steamboat Springsu v Koloradu. Osupel moški se medvedu umakne, takoj ko odpre vrata. Po nenadnem spoznanju poskuša na različne načine pregnati medveda iz avtomobila.
Najprej tolče po avtomobilu z roko, nato z nogo, odpre še druga vrata avtomobila ... A medved več kot očitno vozila ne želi zapustiti.
Na koncu vidno prestrašen moški uporabi leseno desko, s katero medveda vodi iz tovornjaka. Noben od njiju tako v tej "akciji" ni bil poškodovan.
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