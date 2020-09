Odprla zasilni izhod in se sprehodila po krilu: 'Bilo mi je vroče'

V Ukrajini se je zgodil nenavaden incident. Ženska se je med čakanjem, da se letalo postopoma izprazni, odločila, da potrebuje svež zrak, in odprla zasilni izhod nad krilom. To je seveda prepovedano, zato jo čaka huda kazen in verjetno tudi visoka globa.

Ženska je na letalu odprla zasilni izhod in se povzpela na krilo, trdila naj bi, da ji je vroče in potrebuje svež zrak. Potnica je z letalom Ukraine International Airlines (UIA) prišla iz Antalije v Turčiji v ukrajinski Kijev. Po pritožbi, da je v letalu pretoplo, je"odprla zasilni izhod in šla naprej po krilu", so sporočili iz letalske družbe."Potnica na letu PS6212 Antalija–Kijev je odprla zasilni izhod letala, ko se je ustavilo blizu vrat 11 terminala D. To dejanje je nezakonito." je dejal UIA.

Dogodek so potrdile tudi priče, ostro oko pa je incident tudi posnelo. Njena otroka naj bi po poročanju lokalnih medijev na njo kazala s prstom in kričala:"To je naša mama!" Prevoznik je dejal, da bi morala ženska za svoje vedenje plačati "izjemno visoko finančno kazen".