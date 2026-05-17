Odprli bodo tajne dosjeje o Mengeleju, 'Angelu smrti' iz Auschwitza

Mengele je deloval v taborišču Auschwitz na okupiranem Poljskem, kjer je odločal, koga bodo poslali v plinske celice. Zapornike, predvsem otroke in dvojčke, je izbiral tudi za različne medicinske poskuse, nato pa jih pošiljal v smrt. Po vojni je tako kot številni drugi nacisti spremenil ime in s pomočjo lažne identitete na švicarskem konzulatu v italijanski Genovi dobil potovalne dokumente Rdečega križa, s katerimi je pobegnil v Južno Ameriko.

Trije portreti prikazujejo iskanega zdravnika nacističnega koncentracijskega taborišča Josefa Mengeleja. Fotografiji na levi in ​​v sredini so iz leta 1938, fotografija na desni pa iz leta 1956. Po letu 1959 je bila za njim razpisana mednarodna tiralica. FOTO: AP

Rdeči križ je dokumente namenil tisočem ljudi po Evropi, ki so po vojni ostali brez domovine, vendar so jih pridobili tudi nacisti, ki so se želeli izogniti pregonu. Pri Rdečem križu so se za to pozneje opravičili. Mengele je iz Evrope pobegnil leta 1949 in preostanek življenja po uradnih informacijah preživel v Južni Ameriki. Izjema naj bi bile smučarske počitnice v švicarskih Alpah leta 1956 s sinom Rolfom, kar je znano že od 80. let prejšnjega stoletja, navaja BBC. Švicarska zgodovinarka Regula Bochsler se je vedno spraševala, ali se je Mengele v Švico vrnil še enkrat, in sicer po letu 1959, ko je bila za njim že razpisana mednarodna tiralica. Bochslerjeva je med raziskovanjem morebitne vloge Švice kot tranzitne države za pobegle naciste odkrila, da je avstrijska obveščevalna služba junija 1961 opozorila Švicarje, da Mengele potuje pod lažnim imenom in bi lahko bil na švicarskem ozemlju. Njegova žena je v Zürichu medtem najela stanovanje in zaprosila za stalno prebivališče. Bochslerjeva je dobila vpogled v dosjeje züriške policije, ki dokazujejo, da je bilo stanovanje leta 1961 pod nadzorom policije. Ta je med drugim zabeležila, da je žena vozila volkswagen v družbi neidentificiranega moškega, vprašanje pa ostaja, ali je bil to Josef Mengele.

Elizabeth (levo) in Sarah Moscowitch, edini preživeli dvojčici, ki sta šli skozi Mengelejeve eksperimente. FOTO: AP

Dokumente so sprva zapečatili do leta 2071