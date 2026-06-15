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Odprtje ožine, konec blokade, odmrznitev iranskih sredstev

Teheran/Washington, 15. 06. 2026 07.46 pred 1 uro 2 min branja 45

Avtor:
M.V.
Shod v podporo iranski vladi v Teheranu

Dogovor med Iranom in ZDA naj bi bil podpisan v petek v Švici. Vsa določila sporazuma še niso znana, je pa ameriški predsednik Donald Trump povedal, da bo Hormuška ožina odprta v petek, prav tako pa se bo končala ameriška blokada iranskih pristanišč. Po navedbah iranske strani bodo ponovno sproščena zamrznjena iranska sredstva, nobena od strani pa ne omenja iranskega jedrskega programa, ki je dolgo veljal za glavno točko spora.

Iran in Združene države Amerike sta se dogovorila o memorandumu o soglasju za konec več kot 100 dni trajajoče vojne.

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se bo Hormuška ožina, ki je bila dejansko pod iransko blokado, v petek odprla za vse ladje, Teheran pa je sporočil, da bo ameriška pomorska blokada njegovih pristanišč takoj odpravljena.

Pristanek ameriškega lovca na krovu Forda med operacijo Epski bes
Pristanek ameriškega lovca na krovu Forda med operacijo Epski bes
FOTO: AP

Kazem Gharibabadi, namestnik iranskega zunanjega ministra, je potrdil, da se pričakuje konec vojaških operacij. Po navedbah iranske tiskovne agencije Tasnim je Gharibabadi dejal, da so se dogovorili za "takojšen in trajen konec vojne in vojaških operacij na različnih frontah, vključno z Libanonom".

Dodal je, da bodo pogajanja o končnem sporazumu zaključena v 60 dneh, odvisno od tega, ali bo Iran potrdil, da so ZDA izpolnile svoje zaveze. Zaveze vključujejo konec sovražnosti, odpravo pomorske blokade in sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev. Po poročanju iranske tiskovne agencije Mehr osnutek sporazuma vsebuje 14 točk. Med njimi je tudi domnevna zaveza ZDA, da bodo umaknile svoje sile iz okolice Irana. 

Osnutek omenja tudi začasno ustavitev sankcij na prodajo nafte, dosego končnega dogovora o jedrskih vprašanjih v 60 dneh po podpisu sporazuma in sprostitev 24 milijard dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev v 60-dnevnem pogajalskem obdobju.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: Profimedia

Mehr je tudi poročal, da se končna pogajanja ne bodo začela, dokler ne bo sproščena polovica zamrznjenih iranskih sredstev in odpravljene omejitve, ki vplivajo na promet v Hormuški ožini.

Pogajanja o iranskem raketnem programu in njegovi podpori odporniškim skupinam so bila umaknjena s pogajalskega dnevnega reda, poroča Al Jazeera, ki se sklicuje na agencijo Mehr.

Kot je znano sta kot posrednika pri pogajanjih med stranema sodelovala Katar in Pakisan. 

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KOMENTARJI45

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Odisej25
15. 06. 2026 10.33
Kaj so s to vojno dosegle ZDA? Dosegle so povišanje cen energentov in mnogih ostalih primarnih surovin, dosegle so še večji padec gospodarstva v EU, dosegle so utrditev režima v Iranu, dosegle so umik svoje vojske iz bližine Irana, dosegle so ekonomsko odblokado Irana, dosegle so odmrznitev iranskih sredstev, niso dosegle ustavitev iranskega jedrskega programa .... Hm.. vse to bi lahko dosegle brez ubijanja in rušenja, brez da bi pobile okoli 200 mladih v dijaškem domu. Kakorkoli Iran je zmagal t vojno in zdaj bo naslednjih (najmanj) 50 let nadziral Hormuz in vlekel velike dobičke iz pristojbin za plutje skozi ožino. ''Bravo'' Trump. Spetakel, ki si ga pripravil pa je izrazit izraz tvoje Idiotokracije.
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+1
1 0
Mir na svetu
15. 06. 2026 10.29
Žal mi je vsakega izgubljenega življenja v tej vojni , me pa sedaj če razmišljam malo egoistično zanima samo ena stvar, kako bo vlada odreagirala in za koliko,če sploh bo spustila naftne energente, kajti sedaj na borzah cena sodčka že pada in me zanimajo njihovi slogani ZA LJUDI, MOČ LJUDEM itd. Z potezo drastične spustitve energentov bo marsikaj lahko spremenilo v Sloveniji in prav z takšno potezo bi bila največja pomoč gospodarstvu. Upam pa da se mc trump jutri zjutraj ne zbudi zopet z kakšno "noro idejo" kajti človek je zelo nepredvidljiv.
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+1
2 1
Miha1999
15. 06. 2026 10.24
Torej bo nafta posledično cenejša, no samo z izjemo 🇸🇮,žal je treba pri nas nahranit veliko tajkunov, manjšin in socialnih priblemov v narekovajih. Plešemo dalje
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+4
4 0
jank
15. 06. 2026 10.29
No, no, si pozabil, da imamo sedaj briljantno vlado. Jutri ali pa vsaj čez nekaj dni bo bencin po 1 €. Ali ni tako obljubljal Janša?
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+1
4 3
jank
15. 06. 2026 10.22
Še enkrat se je pokazalo in dokazalo, da moč norca(cev) ni nepremagljiva. Na koncu je zmagala modrost in Iranci so pokazali, da jo premorejo.
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-2
4 6
Čombe
15. 06. 2026 10.22
veliko ljubiteljev hamasa je tudi v sloveniji
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+5
8 3
Čika_Paja
15. 06. 2026 10.23
med 1 je @racional-ec
Odgovori
+0
1 1
jank
15. 06. 2026 10.30
Čombe, kaj ima tu zraven Hamas?
Odgovori
+0
2 2
Ladybird77
15. 06. 2026 10.20
Jutri pričakujemo konkretno pocenitev goriva. Zdaj desni nimajo vec izgovorov za drag bencin.
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+0
4 4
Ponent
15. 06. 2026 10.16
Pocenitev goriva !?!?!?
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+7
8 1
Aist 48
15. 06. 2026 10.20
Kaj si tak naiven?
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+2
4 2
M_teoretik
15. 06. 2026 10.13
Tramp je hotu zamenjati režim. Zdej ga je za 100 let zabetoniral!? In to na rojstni dan!?
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+5
6 1
Slovenska pomlad
15. 06. 2026 10.13
Iran je zmagal.
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+0
5 5
jank
15. 06. 2026 10.10
Iranci so Trumpa prisili, da lahko gleda samo še v tla in jih mora poslušati ter ubogati. Oh, kako je ta MAGA postala majhna!
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-1
7 8
Racional-ec
15. 06. 2026 10.09
Kaka paterika, tip proslavlja rojstn dan z borbami UFC, kr doloca kdaj bo zacetek/konec vojne, cel svet pa mora delat kar se temu staremo mudonji sprdne 🤦‍♂️
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+0
4 4
jank
15. 06. 2026 10.17
Dokazan norec!
Odgovori
+0
3 3
Ladybird77
15. 06. 2026 10.21
Pa on je zdaj rešil svet. Ubogi mi, ki ga ne razumemo.
Odgovori
-1
2 3
M_teoretik
15. 06. 2026 10.08
Edini manjko, kot kaže pri zmagi Irana je to, da ni izsilil priznanje Palestine. Glede na zagato Trampove ponesrečene avanture, bi Iranu lahko tudi to uspelo za zeleno mizo!?
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+2
5 3
MojsterSplinter
15. 06. 2026 10.07
Po mojem Trump proda naftne in ladjarske delnice, naredi krizo, kupi delnice, podpiše dogovor, spet proda delnice, naredi krizo... PROFIT! Netanjahu pa mu s svojimi solo izpadi občasno kvari profit.
Odgovori
+1
3 2
jung
15. 06. 2026 10.03
Naj traja 🙏🙏
Odgovori
+2
3 1
M_teoretik
15. 06. 2026 10.01
Po tej prežganki, katero sta Beni in Doni prismodila, bosta za sladico dobila nadaljevanje sodnih postopkov. Prvi zarad korupcije, drugi zarad spolne afere na otoku!?
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+3
7 4
borjac
15. 06. 2026 09.59
Upam da bo ta sporazum veljal , kar bo dobro za cel Svet , ... AMPAK , to je igra z lutkami ,v kateri Veliki lutkarski mojster Žid Netanjahu drži na vrvicah lutko Trumpa , Izraelci bodo nekaj bombardirali , raketirali , rekli da so bili tam hamasovci , pa čeprav bodo pobili mednarodne zdravnike ali novinarje in ZRUŠILI ta dogovor ZDA : Iran , SRAMOTNO je to , da Izraelski SKRAJNEŽI praktično vodijo vojaško najmočnejšo državo na svetu ZDA , in jo vlečejo v skupni grob , predsednik ZDA Trump ne more ukazati Židom NIČ , zato samo UPAM ZA DOBRO VSEH NAS NA TEM SVETU , DA BO SPORAZUM OBSTAL !!!
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+0
6 6
jank
15. 06. 2026 10.12
Netanjaho nima samo lutke Trumpa, ima še lutko Janšo in to trdno na vrvicah Black Cuba. Sramota za našo državo!
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-3
1 4
Dolgočasnež
15. 06. 2026 09.57
čudno vse skupaj diši na poraz zda ...še eden vietnam varianta
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+6
10 4
Emtisunce
15. 06. 2026 10.02
Življenska šola uči, da papučarje lahko premaga le primitivni papučar in nobena sodobna tehnologija. Tumpič ima le 1/2 tega.
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+3
5 2
Emtisunce
15. 06. 2026 09.56
Popoln poraz ZDA. Če Tumpič ne konča vojne z Iranom izgubi mandat predsednika, tako je pred tednom dni odločil kongres, ki mu je odvzel pooblastila.
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+5
9 4
Pa kaj
15. 06. 2026 09.52
to je jansa zrihtal..sedaj se zacenja razcvet slo..se Kopriva bo dodala en twit ljubljenemu vodji, pa smo zmagali..aja..pa nafta 1€..
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-3
4 7
JanezNovakJohn
15. 06. 2026 09.50
Lepo, spraznili so vojaške arzenale, orožarji bodo delali s polno paro. lastniki tankerjev so ustvarili ekstra dobičke pa to. Mrtvi? komu mar za to!
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+13
15 2
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