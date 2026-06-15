Odprtje ožine, konec blokade, odmrznitev iranskih sredstev

Iran in Združene države Amerike sta se dogovorila o memorandumu o soglasju za konec več kot 100 dni trajajoče vojne.
Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se bo Hormuška ožina, ki je bila dejansko pod iransko blokado, v petek odprla za vse ladje, Teheran pa je sporočil, da bo ameriška pomorska blokada njegovih pristanišč takoj odpravljena.
Kazem Gharibabadi, namestnik iranskega zunanjega ministra, je potrdil, da se pričakuje konec vojaških operacij. Po navedbah iranske tiskovne agencije Tasnim je Gharibabadi dejal, da so se dogovorili za "takojšen in trajen konec vojne in vojaških operacij na različnih frontah, vključno z Libanonom".
Dodal je, da bodo pogajanja o končnem sporazumu zaključena v 60 dneh, odvisno od tega, ali bo Iran potrdil, da so ZDA izpolnile svoje zaveze. Zaveze vključujejo konec sovražnosti, odpravo pomorske blokade in sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev. Po poročanju iranske tiskovne agencije Mehr osnutek sporazuma vsebuje 14 točk. Med njimi je tudi domnevna zaveza ZDA, da bodo umaknile svoje sile iz okolice Irana.
Osnutek omenja tudi začasno ustavitev sankcij na prodajo nafte, dosego končnega dogovora o jedrskih vprašanjih v 60 dneh po podpisu sporazuma in sprostitev 24 milijard dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev v 60-dnevnem pogajalskem obdobju.
Mehr je tudi poročal, da se končna pogajanja ne bodo začela, dokler ne bo sproščena polovica zamrznjenih iranskih sredstev in odpravljene omejitve, ki vplivajo na promet v Hormuški ožini.
Pogajanja o iranskem raketnem programu in njegovi podpori odporniškim skupinam so bila umaknjena s pogajalskega dnevnega reda, poroča Al Jazeera, ki se sklicuje na agencijo Mehr.
Kot je znano sta kot posrednika pri pogajanjih med stranema sodelovala Katar in Pakisan.
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