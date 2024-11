Odpuščen, ker je pojedel kroket: prejel bo 40.000 evrov odškodnine

Višje sodišče je zdaj potrdilo sodbo delovnega sodišča in pojasnilo, da je bila odpoved neupravičen ukrep. V sodbi so zapisali, da kroket ni imel tržne vrednosti, ker je šel iz prodaje in bi romal v smeti. Zaposleni zato podjetju ni povzročil gospodarske škode, prav tako njegovo ravnanje ni mogoče šteti za protipravno prilastitev, so zapisali. Kot so pojasnili, morajo biti, da bi lahko govorili o protipravni prilastitvi, izpolnjeni določeni pogoji, kar pa se v omenjenem primeru ni zgodilo, poroča RTVE.