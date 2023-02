Odpuščena med dopustom: 'Lahko bi našli boljši način za sporočanje novice'

Inženirka, ki je bila v Googlu zaposlena pet let, je med dopustovanjem slučajno preverila svojo e-pošto. Ugotovila je, da ji je šef poslal sporočilo prek družbenega omrežja LinedIn. To se ji je zdelo nenavadno, saj je vodja v stik z njo običajno stopil prek službene e-pošte ali telefona. " Ko sem videla, da mi je poslal sporočilo preko LinkedIna, sem tako vedela, zakaj gre. Srce mi je padlo v hlače, " je povedala za Insider .

Ko je prebrala prejeto sporočilo, pa je videla, da so bili njeni strahovi utemeljeni. Nekdanji vodja ji je povedal, da je odpuščena in se ji ob tem opravičil. "Bilo je kot vrtinec čustev. Zaradi dopustovanja nisem mogla priti v stik z nikomer," je svoje občutke opisala nekdanja Googlova zaposlena.

Prizadelo jo je tudi to, da se je vse zgodilo brez zaključka in pojasnila. "Težko je, ko nekomu drugemu posvetiš toliko svojega časa in energije. Ko mu s svojim delom pomagaš do dobička. Vse to samo zato, da se te na koncu znebijo," je povedala bivša zaposlena, ki želi ostati anonimna.

Inženirka je ena od tistih 12.00 ljudi, ki jih je Google odpustil zaradi zmanjševanja stroškov. Izvršni direktor Sundar Pichai je 20. januarja osebju z različnih oddelkov sporočil, da jih v podjetju ne potrebujejo več.