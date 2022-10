Odpustili profesorja, ker so se študentje pritožili, da je njegov predmet pretežek

Profesor organske kemije Maitland Jones poučuje 350 študentov, od katerih jih je 80 podpisalo peticijo, v kateri so se pritožili nad ocenami, načinom poučevanja in pomočjo med pandemijo. 84-letni profesor je avgusta od dekana prejel sporočilo o prekinitvi pogodbe.

Študentje so v peticiji navedli, da je predmet pretežak in da jim primanjkuje sredstev in pomoči, vendar v peticiji niso navedli, da bi morali profesorja odpustiti. "Pozivamo vas, da se zavedate, da razred s tako slabimi ocenami, mnenji in slabim počutjem študentov ne predstavlja prakse dobrega poučevanja, poleg tega pa meče slabo luč tudi na druge oddelke fakultete," so zapisali v peticiji.

84-letni profesor je za New York Times, ki je razkril zgodbo, povedal, da je sam razmišljal o upokojitvi, vendar ga je skrbelo, kaj bi odločitev univerze pomenila za njegove kolege.

Na univerzi svojo odločitev o odpustitvi profesorja še naprej zagovarjajo. Tiskovni predstavnik newyorške univerze je odločitev zagovarjal s številom negativnih zapisov študentov in njihovimi slabimi ocenami. Poleg tega je odločitev temeljila tudi na neodzivnosti, pokroviteljstvu in pomanjkanju preglednosti pri ocenjevanju, so pojasnili na univerzi.

Več skupin študentov je izpostavilo tudi, da je pandemija otežila njihove priprave na predmete, kot je organska kemija, ki je temeljni predmet za tiste, ki si želijo na študij medicine.

Jezni starši: Plačujemo visoke šolnine

Odpuščenemu profesorju so v bran stopili kemijski kolegi, ki so v pismu, naslovljenem na več newyorških univerz, izrazili zaskrbljenost, da bi primer lahko ogrozil svobodo poučevanja in oslabil pedagoške prakse.

"Vsi smo na isti strani, saj si želimo, da bi bili študentje uspešni. Toda pogosto za ocenjevanje uspeha uporabljamo napačne in v mnogih primerih pomanjkljive metode," je zapis profesorice Stephanie Lee, ki se je podpisala v pismu, povzel Guardian.

Na drugi strani so pomisleke izrazili nekateri starši, ki so dejali, da odločitev univerze kaže na težave v šolskem sistemu, ki da preveč popušča učencem. Kritika leti tudi v luči visokih šolnin, ki jih za ugledne univerze plačujejo starši in študenti. Študij bi moral intelektualno izzvati študente, obveznosti pa niso vedno enostavne, so opozorili.