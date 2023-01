Odredba v Afganistanu: Tudi izložbene lutke morajo imeti pokrite glave

Skoraj takoj po prevzemu oblasti avgusta 2021 je talibansko ministrstvo za promocijo vrlin in preprečevanje nemoralnosti odredilo, da je treba vse izložbene lutke odstraniti iz izložb ali jim vsaj odstraniti glave. Odredbo so utemeljili s strogo razlago islamskega prava, ki prepoveduje kipe in podobne človeške postave, saj bi jih lahko ljudje častili. Odredba gre skoraj z roko v roki s talibansko kampanjo za odmikanje žensk z oči javnosti.

Nekateri prodajalci oblačil so se, da bi se izognili zaprtju trgovine, prilagodili, drugi pa so se uprli. Pritožili so se namreč, da ne bodo mogli pravilno razstaviti svojih oblačil ali da bodo morali poškodovati lutke, za katere so drago plačali. Talibani so prišli trgovcem nasproti ter sprejeli dogovor, naj lutkam vsaj pokrijejo glave. Lastniki trgovin torej žonglirajo med izpolnjevanjem talibanskih ukazov in pridobivanjem kupcev.

Na trgovski ulici Lycee Maryam v severnem delu Kabula so se trgovci tako domislili različnih rešitev. V izložbah in razstavnih prostorih stojijo lutke v večernih oblekah, ki kar sijejo od različnih barv in vseh možnih okraskov. Vse pa imajo še različna pokrivala čez glavo, a so tudi ta barvita, modna in sijoča, navaja AP.