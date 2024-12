Odrezani od sveta: več kot meter snega, brez elektrike in signala

Župan Goran Borojević je opozoril, da so vse poti, ki vodijo do občine, blokirane. "Ne moremo proti Banjaluki, Kotor Varošu, niti proti Travniku," je Borojević dejal za portal Mondo . Pristojne službe in institucije je pozval, naj čim prej pomagajo občini, ki je ta hip odrezana od sveta.

Dejal je, da je mehanizacija, ki skuša očistiti pot do Kneževa, prišla do kraja Tisovac in da so šele zdaj dojeli, kako resno je stanje v tej občini. "Vse je blokirano. Stanje je nikakršno. Mesto smo nekako očistili, nimamo elektrike, vodo za zdaj še imamo. Za zdaj imamo tri smrtne žrtve, kolikor vem. Vendar je problem, ker številne vasi sploh nimajo signala, nimamo stikov z njimi in ne vemo, kaj se tam dogaja in ali so kakšni nujni primeri," je še dejal Borojević.

Evakuirali 100 ljudi: Reševalci skozi snežne zamete nosili otroke

Tudi v Unsko-sanskem kantonu (USK) v BiH se že četrti dan spopadajo z ogromno količino snega, pojavljajo se tudi snežni plazovi. Na terenu so humanitarne organizacije, gorske reševalne službe in številni prostovoljci.

Na desetine vozil je bilo ujetih v snežnem metežu. V njih so bili dojenčki, otroci, ženske, bolni in drugi, ki so pri nizkih temperaturah več ur čakali na pomoč. Na območju med krajema Lipa in Vrtoče, južno od Bihaća, so v sredo iz 48 vozil evakuirali skupno okoli 100 ljudi, so sporočili iz Gorske reševalne službe Bihać. "Med celotno akcijo nihče od ponesrečenih ni bil življenjsko ogrožen niti poškodovan, evakuacija pa je potekala v najboljšem redu," so zapisali na svoji Facebook strani.