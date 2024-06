Odšel na počitnice, nato pa umrl v džakuziju

Državni uradniki si sicer prizadevajo ugotoviti vzrok, vendar zaenkrat še niso prišli do ugotovitev.

Prijatelji 43-letnega Jorgeja so zdaj vzpostavili stran GoFundMe, kjer zbirajo denar za prevoz preminulega domov. "Naši najboljši prijatelji so doživeli strašno nesrečo. Jorge je imel zlato srce in je bil vedno na volji družini in prijateljem. Prosimo vas za pomoč, da bi ga pripeljali domov in jim pomagali pri kritju stroškov zdravljenja."

Ameriška komisija za varnost potrošniških izdelkov je od leta 2002 poročala o 33 smrtnih primerih zaradi električnega udara v bazenih.