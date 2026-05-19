Odšel v trgovino, ko se je zrušila hiša: pogreša ženo in sestrično

Görlitz, 19. 05. 2026 10.13 pred 10 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Zrušena hiša v Görlitzu na vzhodu Nemčije

V Görlitzu na vzhodu Nemčije se je v ponedeljek popoldne zrušila večstanovanjska hiša. Tri osebe še vedno pogrešajo. Objekt se je zrušil po eksploziji zaradi uhajanja plina. Javil se je moški, ki pogreša svojo ženo in sestrično, nesreča pa se je zgodila, ko je sam odšel v trgovino.

Reševalci še ugotavljajo, ali je pogrešana trojica ujeta pod ruševninami. Po navedbah policije pogrešajo dve ženski iz Romunije, stari 25 in 26 let, ter 48-letnega moškega, ki je v mestu zaradi dela.

Nemška tiskovna agencija poroča, da se je javil moški, ki pogreša svojo ženo in sestrično, s katerima je bil v Görlitzu na počitnicah. Stavba se je zrušila, ko je odšel v trgovino.

Sprva so pogrešali pet oseb, a sta se dva turista, ki naj bi bivala v hiši, javila, da v stanovanje še nista prišla.

V večstanovanjski hiši je bilo več turističnih nastanitev kot najemniških stanovanj.

Pogrešane med ruševinami iščejo s termovizijskimi kamerami, ob tem natančno spremljajo tudi vibracije, ki bi lahko poškodovale sosednje objekte. Preventivno so zato že evakuirali deset hiš, 54 oseb je zavetje našlo pri sorodnikih.

Zrušena hiša se nahaja v bližini železniške postaje, pred nekaj leti pa je bila obnovljena. Priče so povedale, da so popoldne slišale močno eksplozijo in vonjale plin. Zvečer so potrdili, da je plin uhajal skozi zaporni ventil.

Roadkill
19. 05. 2026 10.23
Pri detektivu Columbu bi bil prvi osumljenec
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
