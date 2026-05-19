Odšel v trgovino, ko se je zrušila hiša: pogreša ženo in sestrično

Reševalci še ugotavljajo, ali je pogrešana trojica ujeta pod ruševninami. Po navedbah policije pogrešajo dve ženski iz Romunije, stari 25 in 26 let, ter 48-letnega moškega, ki je v mestu zaradi dela.

Nemška tiskovna agencija poroča, da se je javil moški, ki pogreša svojo ženo in sestrično, s katerima je bil v Görlitzu na počitnicah. Stavba se je zrušila, ko je odšel v trgovino.

Sprva so pogrešali pet oseb, a sta se dva turista, ki naj bi bivala v hiši, javila, da v stanovanje še nista prišla.

V večstanovanjski hiši je bilo več turističnih nastanitev kot najemniških stanovanj.