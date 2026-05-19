Odšel v trgovino, ko se je zrušila hiša: pogreša ženo in sestrično

Reševalci še ugotavljajo, ali je pogrešana trojica ujeta pod ruševninami. Po navedbah policije pogrešajo dve ženski iz Romunije, stari 25 in 26 let, ter 48-letnega moškega, ki je v mestu zaradi dela.
Nemška tiskovna agencija poroča, da se je javil moški, ki pogreša svojo ženo in sestrično, s katerima je bil v Görlitzu na počitnicah. Stavba se je zrušila, ko je odšel v trgovino.
Sprva so pogrešali pet oseb, a sta se dva turista, ki naj bi bivala v hiši, javila, da v stanovanje še nista prišla.
V večstanovanjski hiši je bilo več turističnih nastanitev kot najemniških stanovanj.
Pogrešane med ruševinami iščejo s termovizijskimi kamerami, ob tem natančno spremljajo tudi vibracije, ki bi lahko poškodovale sosednje objekte. Preventivno so zato že evakuirali deset hiš, 54 oseb je zavetje našlo pri sorodnikih.
Zrušena hiša se nahaja v bližini železniške postaje, pred nekaj leti pa je bila obnovljena. Priče so povedale, da so popoldne slišale močno eksplozijo in vonjale plin. Zvečer so potrdili, da je plin uhajal skozi zaporni ventil.
