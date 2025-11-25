Svetli način
Tujina

Odškodnina za družini še dveh umrlih v zrušenju nadstreška

Novi Sad, 25. 11. 2025 11.22 | Posodobljeno pred 32 minutami

Avtor
STA
Komentarji
1

Srbska država in državno podjetje Infrastruktura železnice Srbije morata družinama dveh umrlih v lanskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu izplačati po 118.000 evrov odškodnine, je razsodilo sodišče v Novem Sadu. Gre za drugo odškodninsko sodbo zaradi nesreče, za katero ni še nihče kazensko odgovarjal.

Višje sodišče v Novem Sadu je pred dnevi odločilo, da morata Infrastruktura železnice Srbije in država tožnikoma plačati po 14 milijonov dinarjev (118.000 evrov) odškodnine zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe in prestanega strahu. Plačati morata tudi sodne stroške.

Obletnica tragedije v Novem Sadu
Obletnica tragedije v Novem Sadu FOTO: AP

Sodba sicer še ni pravnomočna in se je nanjo mogoče pritožiti, je razsodbo v ponedeljek povzel portal N1 Srbija.

Sodišče je prvo takšno sodbo izreklo julija po tožbi, ki so jo vložile družine štirih umrlih v nesreči. Takrat je razsodilo, da jim država in Infrastruktura železnice Srbije morata izplačati nekaj manj kot 167.000 evrov odškodnine oziroma trem tožnikom po 43.000 evrov in enemu okoli 38.000 evrov.

Ob padcu nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra lani je umrlo 16 ljudi, ena oseba pa je bila hudo poškodovana in je ostala trajno invalidna.

Preberi še Je v zrušenje nadstreška v Novem Sadu vpleten tudi Aleksandar Vučić?

Višje javno tožilstvo v Novem Sadu je zaradi zrušenja nadstreška vložilo obtožnico proti 13 osumljencem, med katerimi sta tudi nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja direktorica omenjene družbe za upravljanje Jelena Tanasković. Sodišče obtožnico še preučuje.

Tragedija je sprožila množične proteste študentov, ki zahtevajo politično in kazensko odgovornost oblasti za nesrečo. Ker oblasti zahtev niso izpolnile, so se protesti razširili tudi na druge sloje prebivalstva in postali izraz vsesplošnega nezadovoljstva z oblastjo.

novi sad srbija odškodnina nadstrešek
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rafael Kramar
25. 11. 2025 11.51
+1
Višina odškodnine je odvisna, a so svojci Čaciji al Blokaderji...
ODGOVORI
1 0
