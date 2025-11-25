Odškodnina za družini še dveh umrlih v zrušenju nadstreška

Višje sodišče v Novem Sadu je pred dnevi odločilo, da morata Infrastruktura železnice Srbije in država tožnikoma plačati po 14 milijonov dinarjev (118.000 evrov) odškodnine zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe in prestanega strahu. Plačati morata tudi sodne stroške.
Sodba sicer še ni pravnomočna in se je nanjo mogoče pritožiti, je razsodbo v ponedeljek povzel portal N1 Srbija.
Sodišče je prvo takšno sodbo izreklo julija po tožbi, ki so jo vložile družine štirih umrlih v nesreči. Takrat je razsodilo, da jim država in Infrastruktura železnice Srbije morata izplačati nekaj manj kot 167.000 evrov odškodnine oziroma trem tožnikom po 43.000 evrov in enemu okoli 38.000 evrov.
Ob padcu nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra lani je umrlo 16 ljudi, ena oseba pa je bila hudo poškodovana in je ostala trajno invalidna.
Višje javno tožilstvo v Novem Sadu je zaradi zrušenja nadstreška vložilo obtožnico proti 13 osumljencem, med katerimi sta tudi nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja direktorica omenjene družbe za upravljanje Jelena Tanasković. Sodišče obtožnico še preučuje.
Tragedija je sprožila množične proteste študentov, ki zahtevajo politično in kazensko odgovornost oblasti za nesrečo. Ker oblasti zahtev niso izpolnile, so se protesti razširili tudi na druge sloje prebivalstva in postali izraz vsesplošnega nezadovoljstva z oblastjo.
