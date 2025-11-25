Odškodnina za družini še dveh umrlih v zrušenju nadstreška

Višje sodišče v Novem Sadu je pred dnevi odločilo, da morata Infrastruktura železnice Srbije in država tožnikoma plačati po 14 milijonov dinarjev (118.000 evrov) odškodnine zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe in prestanega strahu. Plačati morata tudi sodne stroške.

Sodba sicer še ni pravnomočna in se je nanjo mogoče pritožiti, je razsodbo v ponedeljek povzel portal N1 Srbija.

Sodišče je prvo takšno sodbo izreklo julija po tožbi, ki so jo vložile družine štirih umrlih v nesreči. Takrat je razsodilo, da jim država in Infrastruktura železnice Srbije morata izplačati nekaj manj kot 167.000 evrov odškodnine oziroma trem tožnikom po 43.000 evrov in enemu okoli 38.000 evrov.

Ob padcu nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra lani je umrlo 16 ljudi, ena oseba pa je bila hudo poškodovana in je ostala trajno invalidna.