Po prevzemu skodelic čaja se je polil in opekel, prejel bo 50-milijonsko odškodnino

Garcia je 8. februarja 2020 v Los Angelesu z avtomobilom pripeljal do okenca kavarne, kjer mu je natakarica skozi okno izročila tri pijače. A sekundo po tem, ko jih je prevzel, so se mu razlile po genitalijah, dimljah in stegnih. Utrpel je opekline tretje stopnje, po trditvah njegove odvetniške ekipe pa so mu poškodbe povzročile trajno pohabljenost.

Incident je posnela tudi varnostna kamera nad mestom prevzema.