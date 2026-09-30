Odšla na križarjenje in doma pustila štiri otroke, tudi dojenčka

Oče dojenčka Lether Bazile je policiji povedal, je videl objavo njegove bivše žene Belizaireve, na kateri je kupovala vozovnico za križarjenje, kar se mu je zdelo čudno. Oblasti so kasneje ugotovile, da je bila to vozovnica za tridnevno križarjenje, piše ABC News.

Belizaireva naj bi sicer nekdanjemu možu dejala, da bo otroke peljala k njihovi prababici, vendar tja nikoli niso prispeli. Bazile se je zato odpeljal k hiši in skozi žaluzije videl prižgano televizijo in slišal otroke v hiši. Nemudoma je poklical policijo, ki so na kraju našli vse štiri otroke. Slednji so se skrivali v kopalnici, piše v obtožnici.

Policisti so čakali, da se križarjenje zaključi in mamo pričakali v pristanišču. Tam so jo takoj pridržali, bremenijo jo štiri obtožbe zanemarjanja otrok. S policijo Belizairova ni želela govoriti, njen brat pa je kasneje povedal, da mu je napisala sporočilo, naj preveri, kako so otroci.

Belizairova se je v torek prvič pojavila pred sodiščem, kjer je potekal narok o varščini. O krivdi se še ni izrekla.