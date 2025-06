Odšla na zabavo, rodila na stranišču nočnega kluba

Porod v stranišču v nočnem klubu v Saarbrücknu je povzročil razburjenje, poroča Dpa. Obiskovalci nočnega kluba Discoplex A8 so se nič hudega sluteč zabavali, ko so opazili, da ženska na stranišču rojeva. Poklicali so reševalce. Policijski tiskovni predstavnik je povedal, da se je dojenček že rodil, ko so prispeli reševalci.