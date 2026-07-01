Dražji nakupi pri kitajskih spletnih trgovcih. Kaj se spreminja?

Če kupec s Kitajske naroči, denimo, eno majico, hlače in par čevljev, bo zanje od danes moral odšteti kar devet evrov več. Če pa bi naročil tri izdelke iz iste kategorije, denimo tri majice, pa bi za svoj paket moral plačati le tri evre dodatne dajatve. Tako si je Evropska unija zamislila sistem, ki je začel veljati danes. Kako pa je v praksi?

"V primeru večjih spletnih platform Temu, AliExpress, Shein vidimo sedaj, da so te spletne platforme v bistvu vključile ta znesek carine že v nakupno košarico, sploh pri AliExpressu. Lahko potrdim, ker sem šel prej preverit. Oboje je že zaračunano v tej košarici, kar pomeni, da kupec takrat plača oboje ali ekspres," pojasnjuje direktor Uprave za carine s Fursa Boris Kastelic.

Na platformi Shein pa so za Evropejce vzpostavili posebno kategorijo "evropsko skladišče" in dajatev v tem primeru ni treba plačati. Podoben princip, kot kaže, kupci lahko pričakujemo tudi pri kitajskem spletnem velikanu - platformi Temu.