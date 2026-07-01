Dražji nakupi pri kitajskih spletnih trgovcih. Kaj se spreminja?

Če kupec s Kitajske naroči, denimo, eno majico, hlače in par čevljev, bo zanje od danes moral odšteti kar devet evrov več. Če pa bi naročil tri izdelke iz iste kategorije, denimo tri majice, pa bi za svoj paket moral plačati le tri evre dodatne dajatve. Tako si je Evropska unija zamislila sistem, ki je začel veljati danes. Kako pa je v praksi?
"V primeru večjih spletnih platform Temu, AliExpress, Shein vidimo sedaj, da so te spletne platforme v bistvu vključile ta znesek carine že v nakupno košarico, sploh pri AliExpressu. Lahko potrdim, ker sem šel prej preverit. Oboje je že zaračunano v tej košarici, kar pomeni, da kupec takrat plača oboje ali ekspres," pojasnjuje direktor Uprave za carine s Fursa Boris Kastelic.
Na platformi Shein pa so za Evropejce vzpostavili posebno kategorijo "evropsko skladišče" in dajatev v tem primeru ni treba plačati. Podoben princip, kot kaže, kupci lahko pričakujemo tudi pri kitajskem spletnem velikanu - platformi Temu.
"Paketi se ocarinijo na prvi vstopni točki znotraj Evropske unije. V našem primeru je to največkrat Madžarska, kar pomeni, da Pošta Slovenije prejemnikom Temu paketov ne bo obračunala dodatne dajatve," pravi Matej Raspet iz Pošte Slovenije.
Pri ostalih pošiljkah, ki prihajajo iz tretjih držav, pa bodo obračunali dajatev, kot jo predvideva evropska zakonodaja, poudarjajo pri Pošti. Na kakšen način bodo dajatev obračunali, se sicer odloči vsak trgovec zase. Nekateri bodo dajatev vključili v ceno izdelkov, torej breme prevalili na kupce, drugi ga bodo zaračunali znotraj košarice.
Kastelic meni, da se kupcem ni treba bati, kadar kupujejo pri velikih prodajalcih, ki bodo poskrbeli za to, da bodo v košarici obračunali carino: "Ker oni vedo, kdaj gre za blago iz tretje države, kdaj gre za evropsko in na koncu vam prikažejo končno ceno, ki jo morate plačati in bodo vedeli, kdaj morajo obračunati vse dajatve."
Bomo sicer na Temuju - poleg poceni oblačil, elektronike in drugih drobnarij - že kmalu našli široko paleto slovenskih izdelkov? Temu in Pošta Slovenije sta prav včeraj podpisala dogovor o sodelovanju, s katerim bi slovenskim prodajalcem pomagali pri preboju na mednarodne trge.
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