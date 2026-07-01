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Dražji nakupi pri kitajskih spletnih trgovcih. Kaj se spreminja?

Hong Kong, 01. 07. 2026 20.30 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
Ema Čepon
Kitajski spletni ponudniki

Spletno nakupovanje prek platform, kot sta Temu in Shein, je od sedaj za Evropejce bistveno dražje. Za vsak izdelek oziroma kategorijo izdelka bodo morali kupci praviloma plačati 3-evrsko dajatev. Dajatve ne bo treba plačati le v primeru, če se kupljeno blago ob oddaji naročila že nahaja v Sloveniji ali kateri drugi državi članici Evropske unije. Številne platforme so se že znašle in kupcem ponudile poseben zavihek, kjer ponujajo le izdelke iz evropskih skladišč.

Če kupec s Kitajske naroči, denimo, eno majico, hlače in par čevljev, bo zanje od danes moral odšteti kar devet evrov več. Če pa bi naročil tri izdelke iz iste kategorije, denimo tri majice, pa bi za svoj paket moral plačati le tri evre dodatne dajatve. Tako si je Evropska unija zamislila sistem, ki je začel veljati danes. Kako pa je v praksi?

"V primeru večjih spletnih platform Temu, AliExpress, Shein vidimo sedaj, da so te spletne platforme v bistvu vključile ta znesek carine že v nakupno košarico, sploh pri AliExpressu. Lahko potrdim, ker sem šel prej preverit. Oboje je že zaračunano v tej košarici, kar pomeni, da kupec takrat plača oboje ali ekspres," pojasnjuje direktor Uprave za carine s Fursa Boris Kastelic.

Na platformi Shein pa so za Evropejce vzpostavili posebno kategorijo "evropsko skladišče" in dajatev v tem primeru ni treba plačati. Podoben princip, kot kaže, kupci lahko pričakujemo tudi pri kitajskem spletnem velikanu - platformi Temu.

"Paketi se ocarinijo na prvi vstopni točki znotraj Evropske unije. V našem primeru je to največkrat Madžarska, kar pomeni, da Pošta Slovenije prejemnikom Temu paketov ne bo obračunala dodatne dajatve," pravi Matej Raspet iz Pošte Slovenije.

Pri ostalih pošiljkah, ki prihajajo iz tretjih držav, pa bodo obračunali dajatev, kot jo predvideva evropska zakonodaja, poudarjajo pri Pošti. Na kakšen način bodo dajatev obračunali, se sicer odloči vsak trgovec zase. Nekateri bodo dajatev vključili v ceno izdelkov, torej breme prevalili na kupce, drugi ga bodo zaračunali znotraj košarice.

Kastelic meni, da se kupcem ni treba bati, kadar kupujejo pri velikih prodajalcih, ki bodo poskrbeli za to, da bodo v košarici obračunali carino: "Ker oni vedo, kdaj gre za blago iz tretje države, kdaj gre za evropsko in na koncu vam prikažejo končno ceno, ki jo morate plačati in bodo vedeli, kdaj morajo obračunati vse dajatve."

Bomo sicer na Temuju - poleg poceni oblačil, elektronike in drugih drobnarij - že kmalu našli široko paleto slovenskih izdelkov? Temu in Pošta Slovenije sta prav včeraj podpisala dogovor o sodelovanju, s katerim bi slovenskim prodajalcem pomagali pri preboju na mednarodne trge.

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KOMENTARJI19

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ježevka123
01. 07. 2026 21.41
Še vedno bo lahko identičen izdelek 3x cenejši, kot je v Evropi. Kaj to pomeni? Da nas v Evropi prodajalci "nažirajo" z maržami. Ste pogledali kdaj na škatlo telovadnih copat, kdo jih proizvaja? Azijske dežele. Pa ne za 100 in več evrov, kot Evropejci plačujemo za te copate.
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0 0
main
01. 07. 2026 21.41
Delavcem na carinski pošti se bo zmešalo od količine dela.
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-1
0 1
jugatneme
01. 07. 2026 21.39
Prodaja vsemogoče krame.
Odgovori
-1
0 1
robinhud
01. 07. 2026 21.41
a te kdo sili da kupiš kaj od te krame?
Odgovori
+1
1 0
enaleteca
01. 07. 2026 21.33
Zelenski rabi dodatne evre ...
Odgovori
+4
6 2
robinhud
01. 07. 2026 21.22
roko ba srce je ta bruselj 100 X hujši kot je bi beograd !seveda šufti tega ne bodo nikoli priznali !
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+7
9 2
robinhud
01. 07. 2026 21.20
kmalu bo avtomobilska industrija spet jokala da nimajo čipov!
Odgovori
+6
6 0
robinhud
01. 07. 2026 21.18
sem slišal od desank da samo levaki uvajajo nove davke in zvišujejo obstoječe!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+0
5 5
Maribor?an 1
01. 07. 2026 21.15
Ta denar gre za financiranje vojne
Odgovori
+6
8 2
Anion6anion
01. 07. 2026 21.11
Ta denar bo šel direkt v Bruselj. Slovenija ne bo imela nič od tega.
Odgovori
+11
12 1
robinhud
01. 07. 2026 21.17
meni se bolj zdi da v kijev!
Odgovori
+7
8 1
DasaizDalasa
01. 07. 2026 21.04
Čez nekaj let ko se zamenjajo generacije bomo šli v Azijo in se učili kako se izdelujejo čevlji.
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+8
9 1
DasaizDalasa
01. 07. 2026 21.02
Moramo se pogledati v ogledalo! Sami nismo sposobni več proizvajati nič za sprejemljivo ceno. To bi nas moralo skrbeti najbolj!
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+11
13 2
PSIHOTERAPEVT
01. 07. 2026 21.02
Tudi jaz sem zakljucil in hvala lepa,dokler je trajalo :) Kosarica se je podrazila za iz 85 na 124eur
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+1
5 4
robinhud
01. 07. 2026 21.24
saj ni treba jokat !vzemi ali pusti ker te nihče ne sili v kupovanje !
Odgovori
+0
1 1
BBcc
01. 07. 2026 20.59
Podpirajmo naše ne pa kitajsko čungalungo.
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-15
3 18
Anion6anion
01. 07. 2026 21.13
Danes sem bil v trgovini Kopitarna. Medicinski copati so 75€. Je to normalno? Za to ceno jih že ne kupim. To ni podpiranje slovenskih proizvajalcev ampak oderuštvo slovenskih kupcev
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+11
11 0
robinhud
01. 07. 2026 21.16
in kj je naše ?naštej saj ne bo dolg spisek!
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+5
5 0
graf
01. 07. 2026 20.53
spreminja se predvsem promet Temuja .. dokler ne bodo artikle preselili v EU skladišča ! Moj primer : v košarici imam pri njih 6 izdelkov za ceno 42,16€ .. ko pa kliknem Checkout se pa zaradi EU davka na foušijo cena spremeni na 60,12€ ... NE HVALA !!
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+6
10 4
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