Odšli na božično plavanje, reševali so jih reševalci: dva moška pogrešana

Britanske oblasti so bile v četrtek dopoldan poklicane na plažo v Budleigh Saltertonu, ker se je skupina plavajočih znašla v razburkanem morju, nezmožna, da bi se iz njega rešila, je po poročanju CNN sporočila policija Devona in Cornwalla.

Večino plavajočih so reševalci uspeli izvleči na obalo, kjer so jih pregledali reševalci, nekatere pa so odpeljali tudi v bolnišnico. Vendar pa sta dva moška, stara med 40 in 60 let, od takrat še vedno pogrešana. Reševalci ju namreč v morju niso našli.

Policija je izvedla obsežno iskalno akcijo, ki se je prenehala, ko se je zmračilo. "V mislih smo z družinami in prijatelji obeh moških, ki sta pogrešana, in z vsemi, ki so bili morda priča incidentu," je v izjavi dejala detektivka nadzornica Hayley Costar.

Poudarila je tudi, da je bilo ta teden izdanih več vremenskih opozoril, zaradi katerih so bila odpovedana nekatera uradna in neuradna kopanja. Meteorološki urad je za božični dan izdal opozorilo pred "močnim in sunkovitim vzhodnim do severovzhodnim vetrom".