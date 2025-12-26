Naslovnica
Odšli na božično plavanje, reševali so jih reševalci: dva moška pogrešana

Cornwall, 26. 12. 2025 09.56 pred 45 minutami 1 min branja 8

Avtor:
M.P.
Božično kopanje v Angliji, dva moška izginila

Skupina ljudi se je na božični dan odpravila na plažo v jugovzhodni Angliji in skočila v hladno razburkano vodo. Nihče ni pričakoval, da se bo zabava nenadoma spremenila v nevarnost, iz katere jih bodo morali reševati. Večino plavajočih so reševalci uspeli potegniti na obalo, vendar pa dveh moških doslej še niso našli.

Britanske oblasti so bile v četrtek dopoldan poklicane na plažo v Budleigh Saltertonu, ker se je skupina plavajočih znašla v razburkanem morju, nezmožna, da bi se iz njega rešila, je po poročanju CNN sporočila policija Devona in Cornwalla.

Večino plavajočih so reševalci uspeli izvleči na obalo, kjer so jih pregledali reševalci, nekatere pa so odpeljali tudi v bolnišnico. Vendar pa sta dva moška, stara med 40 in 60 let, od takrat še vedno pogrešana. Reševalci ju namreč v morju niso našli.

Policija je izvedla obsežno iskalno akcijo, ki se je prenehala, ko se je zmračilo. "V mislih smo z družinami in prijatelji obeh moških, ki sta pogrešana, in z vsemi, ki so bili morda priča incidentu," je v izjavi dejala detektivka nadzornica Hayley Costar.

Poudarila je tudi, da je bilo ta teden izdanih več vremenskih opozoril, zaradi katerih so bila odpovedana nekatera uradna in neuradna kopanja. Meteorološki urad je za božični dan izdal opozorilo pred "močnim in sunkovitim vzhodnim do severovzhodnim vetrom".

Buča hokaido
26. 12. 2025 11.00
Šli so po adrenalin, reševalci pa so tvegali svoja življenja v tako razburkanem morju.
JackRussell
26. 12. 2025 10.59
Vesolje in človeška neumnost
Nace Štremljasti
26. 12. 2025 10.54
lepo,a samo tako malo jih je skočilo v vodo,moralo bi jih več ane
Ici
26. 12. 2025 10.49
Valovi v Atlantiku so zmeraj nevarni in tudi na organiziranih plažah predstavljajo izziv. Kaj šele tam, kjer tega ni?
ptuj.si
26. 12. 2025 10.40
Darwin.
proofreader
26. 12. 2025 10.38
Alkohol?
Volodimir Z.
26. 12. 2025 10.36
Naravna selekcija
Voly
26. 12. 2025 10.31
Mislim, ljudje smo pa včasih res kot kure! Pred vsakim kopanjem kjerkoli v naravi moraš najprej premisliti kje lahko preti nevarnost. Povsem enostavno in vsem razumljivo pravilo.
bibaleze
