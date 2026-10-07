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Odšli od mize in mu pustili 38.000 evrov velik račun

München, 07. 10. 2026 16.10 pred 42 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.V.
Oktoberfest

Nemško-ameriški podjetnik in resničnostni zvezdnik Frédéric Prinz von Anhalt (83) je na letošnjem Oktoberfestu doživel neprijetno presenečenje. Vse se je začelo, potem ko ga je skupina ameriških gostov povabila k svoji mizi v paviljonu Käfer-Wiesn-Schänke, nato pa vstala in odšla, brez, da bi poravnala račun.

Med njimi je Frédéric Prinz von Anhalt prepoznal nekaj znanih obrazov iz Hollywooda, a je kmalu obžaloval, da je sprejel povabilo. "Skoraj ne pijem alkohola, zato sem kot ponavadi naročil kamilični čaj z medom. Toda skupina se je bahavo razkazovala in je takoj naročila več velikih steklenic šampanjca," se spominja 83-letnik in dodaja, da je sprva iz vljudnosti spil en kozarec.

Vendar se ni ustavilo le pri enem kozarcu in to je kasneje slavnega podjetnika drago stalo. Po nekaj urah se je skupina začela razhajati, Frédéric pa se spominja le delčka tega, kar je sledilo.

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"Nenadoma sem sedel za mizo samo s tremi ljudmi in domneval, da so ostali plačali račune. Na koncu so tudi ti trije izginili. Mislil sem, da so plačali zame, kar je bila usodna napaka," je povedal.

Nato se je pred njim pojavila natakarica in mu izročila račun, težak 38.000 evrov. "Bil sem šokiran, a nisem imel druge izbire, kot da račun plačam s svojo kartico. Nisem hotel povzročati težav," se spominja podjetnik in dodaja, da je tudi sam ugotovil, da je preveč spil. "Do hotela sem se opotekal kot utopljena podgana, račun pa sem pustil na mizi, da se mi ne bi bilo treba nanj opominjati," poudarja Frédéric.

"Bolj kot na izgubo denarja sem jezen nase, ker sem se družil z ljudmi, ki sem jih poznal le na videz. Bil sem tako neumen! V življenju me še nihče ni prevaral, ampak za vse je enkrat prvič," je zaključil podjetnik.

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Frédéric Prinz von Anhalt oktoberfest račun

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KOMENTARJI7

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Veščec
07. 10. 2026 16.54
To,je pa zato,ker'nemškutarji'nemarajo donija.Dobro so ga'spodkurili',pa to
Odgovori
-1
0 1
agent.brinko
07. 10. 2026 16.53
naklada
Odgovori
0 0
Kviz
07. 10. 2026 16.49
Še par jurčkov bi dodal, poklical taprave fante in dobil nazaj z obrestmi.
Odgovori
+1
1 0
JackRussell
07. 10. 2026 16.48
Veliko pivo 15€ , mislim da so zgubili kompas tisti ki sedejo za mizo in naročijo rundo. Če bi ljudje vedeli koliko stane proizvajalce nebi plačali niti 2€.
Odgovori
+1
1 0
Bebo2
07. 10. 2026 16.42
ali je možno da ima takšen limit na kartici???
Odgovori
+2
3 1
Hind Rami Iyad Rajab
07. 10. 2026 16.48
seveda je...obstajajo desnaci brez limita....po celem svetu
Odgovori
-1
1 2
kr en33
07. 10. 2026 16.52
seveda, ce je multimilijonar.. ze njegov pastorek ima cez 200 mio.
Odgovori
+2
2 0
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