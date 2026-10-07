Odšli od mize in mu pustili 38.000 evrov velik račun

Vendar se ni ustavilo le pri enem kozarcu in to je kasneje slavnega podjetnika drago stalo. Po nekaj urah se je skupina začela razhajati, Frédéric pa se spominja le delčka tega, kar je sledilo.

Med njimi je Frédéric Prinz von Anhalt prepoznal nekaj znanih obrazov iz Hollywooda, a je kmalu obžaloval, da je sprejel povabilo. "Skoraj ne pijem alkohola, zato sem kot ponavadi naročil kamilični čaj z medom. Toda skupina se je bahavo razkazovala in je takoj naročila več velikih steklenic šampanjca," se spominja 83-letnik in dodaja, da je sprva iz vljudnosti spil en kozarec.

"Nenadoma sem sedel za mizo samo s tremi ljudmi in domneval, da so ostali plačali račune. Na koncu so tudi ti trije izginili. Mislil sem, da so plačali zame, kar je bila usodna napaka," je povedal.

Nato se je pred njim pojavila natakarica in mu izročila račun, težak 38.000 evrov. "Bil sem šokiran, a nisem imel druge izbire, kot da račun plačam s svojo kartico. Nisem hotel povzročati težav," se spominja podjetnik in dodaja, da je tudi sam ugotovil, da je preveč spil. "Do hotela sem se opotekal kot utopljena podgana, račun pa sem pustil na mizi, da se mi ne bi bilo treba nanj opominjati," poudarja Frédéric.

"Bolj kot na izgubo denarja sem jezen nase, ker sem se družil z ljudmi, ki sem jih poznal le na videz. Bil sem tako neumen! V življenju me še nihče ni prevaral, ampak za vse je enkrat prvič," je zaključil podjetnik.