Tujina

Odslužen trajekt z več sto tonami azbesta v Splitu: kam ga bodo odložili?

Split, 07. 08. 2025 15.12 | Posodobljeno pred 31 minutami

Avtor
STA , N.L.
Komentarji
6

V splitski ladjedelnici Brodosplit so v sredo začeli dela na odsluženem italijanskem trajektu, iz katerega nameravajo odstraniti pregradne plošče z azbestom. Splitčani zaradi potencialno nevarnega azbesta zahtevajo, da ladja zapusti mesto, v Brodosplitu pa zagotavljajo, da nevarnosti za zdravje ni. Inšpektorat za varstvo okolja sicer že izvaja nadzor nad deli in opozarja, da azbestnih odpadkov na Hrvaškem ni mogoče odlagati.

"Ne bo niti rezanja niti vrtanja, azbest ne bo šel nikamor iz teh plošč," je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v sredo izjavil tiskovni predstavnik Brodosplita Josip Jurišić.

Za hrvaško tiskovno agencijo Hina je medtem pojasnil, da trenutno odstranjujejo pohištvo iz skupno 400 potniških kabin. Nato bo sledilo odstranjevanje pregradnih plošč, v katerih je azbest.

Po poročanju HRT je ladjedelnico danes že obiskal Inšpektorat za varstvo okolja, ki nadzoruje potek del. Inšpektorji so pravno osebo že obvestili, da v skladu z Zakonom o ravnanju z odpadki azbestnih odpadkov na Hrvaškem ni mogoče odlagati. V tem primeru bi morali pridobiti dovoljenje pristojnega organa. 

Italijanska ladja Moby Drea
Italijanska ladja Moby Drea FOTO: Profimedia

Splitčani že večkrat protestirali

Splitčani so zaradi prihoda sporne ladje v pristanišče doslej že večkrat protestirali, k njenemu odhodu pa so pozvali tudi s peticijo. Nov protest so že napovedali za ponedeljek ob 11. uri. 

Protestnike podpira tudi župan Tomislav Šuta."Od določenih strokovnjakov sem dobil mnenje, da ladja ne bi smela vpluti v Split," je Šuta dejal v sredo za HRT. Dodal je, da so na potezi pristojne inšpekcije in da pričakujejo, da bo mesto obveščeno o ukrepih.

Italijanska ladja Moby Drea je dolga dobrih 182 metrov, na njej pa je po ocenah, ki jih navajajo hrvaški mediji, od 250 do 350 ton plošč, ki vsebujejo azbest. V Brodosplitu trdijo, da imajo takšne plošče tudi številne druge ladje na Jadranu, zagotovili pa so tudi, da jih bodo odstranili v skladu s predpisi.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
buco2222
07. 08. 2025 16.31
končal bo nejverjetno v Sloveniji
ODGOVORI
0 0
bandit1
07. 08. 2025 15.49
+4
IN Jadrolinija ima nov trajekt, plul bo naslednje leto
ODGOVORI
4 0
IQ190oRmore
07. 08. 2025 16.26
Hahahaha split-korčula xD
ODGOVORI
0 0
zdravkob
07. 08. 2025 15.26
+0
Spet kakšni levičarji ali zeleni, ki ne jedo kruha, tako kot drugi. Živijo od CO2 emisij, najbrž.
ODGOVORI
7 7
Slovenska pomlad
07. 08. 2025 15.23
+6
Pa ta "novica" ni starejša od tedna,ne res ste ažurni.
ODGOVORI
8 2
Pamir
07. 08. 2025 15.36
+8
Je že bilo objavljeno to je nadaljevanje zgodbe.
ODGOVORI
8 0
