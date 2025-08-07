Odslužen trajekt z več sto tonami azbesta v Splitu: kam ga bodo odložili?

"Ne bo niti rezanja niti vrtanja, azbest ne bo šel nikamor iz teh plošč," je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v sredo izjavil tiskovni predstavnik Brodosplita Josip Jurišić.
Za hrvaško tiskovno agencijo Hina je medtem pojasnil, da trenutno odstranjujejo pohištvo iz skupno 400 potniških kabin. Nato bo sledilo odstranjevanje pregradnih plošč, v katerih je azbest.
Po poročanju HRT je ladjedelnico danes že obiskal Inšpektorat za varstvo okolja, ki nadzoruje potek del. Inšpektorji so pravno osebo že obvestili, da v skladu z Zakonom o ravnanju z odpadki azbestnih odpadkov na Hrvaškem ni mogoče odlagati. V tem primeru bi morali pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
Splitčani že večkrat protestirali
Splitčani so zaradi prihoda sporne ladje v pristanišče doslej že večkrat protestirali, k njenemu odhodu pa so pozvali tudi s peticijo. Nov protest so že napovedali za ponedeljek ob 11. uri.
Protestnike podpira tudi župan Tomislav Šuta."Od določenih strokovnjakov sem dobil mnenje, da ladja ne bi smela vpluti v Split," je Šuta dejal v sredo za HRT. Dodal je, da so na potezi pristojne inšpekcije in da pričakujejo, da bo mesto obveščeno o ukrepih.
Italijanska ladja Moby Drea je dolga dobrih 182 metrov, na njej pa je po ocenah, ki jih navajajo hrvaški mediji, od 250 do 350 ton plošč, ki vsebujejo azbest. V Brodosplitu trdijo, da imajo takšne plošče tudi številne druge ladje na Jadranu, zagotovili pa so tudi, da jih bodo odstranili v skladu s predpisi.
