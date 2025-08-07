Odslužen trajekt z več sto tonami azbesta v Splitu: kam ga bodo odložili?

"Ne bo niti rezanja niti vrtanja, azbest ne bo šel nikamor iz teh plošč," je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v sredo izjavil tiskovni predstavnik Brodosplita Josip Jurišić.

Za hrvaško tiskovno agencijo Hina je medtem pojasnil, da trenutno odstranjujejo pohištvo iz skupno 400 potniških kabin. Nato bo sledilo odstranjevanje pregradnih plošč, v katerih je azbest.

Po poročanju HRT je ladjedelnico danes že obiskal Inšpektorat za varstvo okolja, ki nadzoruje potek del. Inšpektorji so pravno osebo že obvestili, da v skladu z Zakonom o ravnanju z odpadki azbestnih odpadkov na Hrvaškem ni mogoče odlagati. V tem primeru bi morali pridobiti dovoljenje pristojnega organa.