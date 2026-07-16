Tujina
Odsluženi avtomobil dobil novo vlogo: v njem gnezdijo štorklje
Stari, rabljeni in odsluženi avtomobili niso nujno za na avtoodpad ali razrez. Čeprav že dolgo ni več vozen, je avtomobil na dvorišču ene od avtomehaničnih delavnic na vzhodu Romunije postal prava atrakcija, saj stoji visoko na drogu. Pravi magnet za radovedneže od blizu in daleč pa je postal, ker si je par štorkelj s štirimi mladiči v njem ustvaril udoben dom.
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