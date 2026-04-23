Odstavili ministra za ameriško mornarico

Phelanov odhod je najnovejši v seriji pretresov v vodstvu Pentagona, ki se je zgodil le nekaj tednov po tem, ko je obrambni minister Pete Hegseth odpustil najvišjega častnika vojske, generala Randyja Georgea. Hegseth je od lanskega nastopa funkcije odpustil tudi več drugih visokih generalov, admiralov in višjih častnikov, poroča AP.

Phelan je sicer še v torek gostil tudi vodje odbora za oborožene sile predstavniškega doma, da bi razpravljali o proračunu in gradnji novih ladij. Nato pa je tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell v objavi na X dejal, da Phelan "odhaja iz administracije".

Trump ga je konec leta 2024 imenoval za ministra, da bi uvedel nekatere spremembe v mornarici. Phelan je bil pomemben donator Trumpove kampanje in je ustanovil zasebno investicijsko podjetje Rugger Management LLC.

Phelan odhaja v času, ko ima ameriška mornarica veliko dela. Na Bližnjem vzhodu oz. v njegovi bližini so skupno nameščene tri letalonosilke, ki se pripravljajo na nadaljevanje bojnih operacij proti Iranu v primeru končanja premirja.

Mornarica je ohranila tudi močno prisotnost na Karibih, kjer je sodelovala v napadih na domnevne ladje in čolne z mamili. Imela je tudi pomembno vlogo pri aretaciji venezuelskega voditelja Nicolasa Madura januarja.

Vršilec dolžnosti ministra bo postal Hung Cao, ki je leta 2024 v Virginiji neuspešno kandidiral za ameriški senat. Caova biografija vključuje tudi beg iz Vietnama z družino v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil še otrok.