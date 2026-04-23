Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Odstavili ministra za ameriško mornarico

Washington, 23. 04. 2026 12.18 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
M.V.
John Phelan

Pentagon je nenadoma sporočil, da vodja ministrstva za mornarico John Phelan zapušča svoj položaj. Razloga za odhod najvišjega civilnega uradnika mornarice sprva niso navedli, so pa ameriški mediji poročali, da je bil odstavljen. Na njegovo mesto prihaja Trumpu bolj zvesti Hung Cao.

Phelanov odhod je najnovejši v seriji pretresov v vodstvu Pentagona, ki se je zgodil le nekaj tednov po tem, ko je obrambni minister Pete Hegseth odpustil najvišjega častnika vojske, generala Randyja Georgea. Hegseth je od lanskega nastopa funkcije odpustil tudi več drugih visokih generalov, admiralov in višjih častnikov, poroča AP.

Phelan je sicer še v torek gostil tudi vodje odbora za oborožene sile predstavniškega doma, da bi razpravljali o proračunu in gradnji novih ladij. Nato pa je tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell v objavi na X dejal, da Phelan "odhaja iz administracije".

Trump ga je konec leta 2024 imenoval za ministra, da bi uvedel nekatere spremembe v mornarici. Phelan je bil pomemben donator Trumpove kampanje in je ustanovil zasebno investicijsko podjetje Rugger Management LLC.

Phelan odhaja v času, ko ima ameriška mornarica veliko dela. Na Bližnjem vzhodu oz. v njegovi bližini so skupno nameščene tri letalonosilke, ki se pripravljajo na nadaljevanje bojnih operacij proti Iranu v primeru končanja premirja.

Mornarica je ohranila tudi močno prisotnost na Karibih, kjer je sodelovala v napadih na domnevne ladje in čolne z mamili. Imela je tudi pomembno vlogo pri aretaciji venezuelskega voditelja Nicolasa Madura januarja.

Vršilec dolžnosti ministra bo postal Hung Cao, ki je leta 2024 v Virginiji neuspešno kandidiral za ameriški senat. Caova biografija vključuje tudi beg iz Vietnama z družino v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil še otrok.

Hung Cao
FOTO: AP

Cao je kritiziral obvezno cepljenje proti covidu-19 za pripadnike oboroženih sil, pa tudi prizadevanja vojske za raznolikost, enakost in vključenost. "Ko v mornarico sprejemate 'drag queene', to niso ljudje, ki jih želimo," je Cao dejal z odra debate. "Potrebujemo alfa samce in alfa samice, ki si bodo iztrgali lastna drobovja, jih pojedli in prosili za še. To so mladi moški in ženske, ki bodo zmagali v vojnah."

Cao je diplomiral na prestižni srednji šoli Thomas Jefferson za znanost in tehnologijo v Alexandrii v Virginiji, preden se je vpisal na ameriško pomorsko akademijo. Bil je povišan v častnika za specialne operacije in je služil v enotah SEAL in specialnih enotah v Iraku, Afganistanu in Somaliji, preden se je upokojil v činu stotnika. Cao je prav tako magistriral iz fizike.

Odkar je postal podsekretar mornarice, se Cao zavzema za vrnitev na dolžnost pripadnikov vojske, ki so zavrnili cepljenje proti covidu-19.

John Phelan mornarica minister hung cao

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JAZsemTI
23. 04. 2026 12.40
Nič ni bil odstavljen. Je kar sam odšel, ker več noče in ne more sodelovati v tem debaklu.
Odgovori
+1
1 0
Normalka
23. 04. 2026 12.35
Hahaha, saj bo kmalu ostal brez podanikov. Desni pohlep, neizobraženost in kratkovidnost nima meja.
Odgovori
+1
1 0
petb
23. 04. 2026 12.34
Kot vedno, glavnega krivca se nikoli ne odstavi. Oh oranžna zmeda.
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
23. 04. 2026 12.22
To se zgodi, če z droni preženeš kompletno ameriško mornarico in Perzijskega zaliva! Kaj vse že počnejo Iranci ameriški mornarici, kaj takega pa še ne! Po novem bi morali to iransko strategijo poučevali na vseh vojaških akademijah!
Odgovori
+1
3 2
Rudar
23. 04. 2026 12.39
Kakšnen program pa ti gledaš po TV. Iranski, ruski,,,,,,
Odgovori
+0
2 2
abmam
23. 04. 2026 13.05
Rudar, a ti pa še vedno nasedaš na BBC?
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669