Odstavili ministra za ameriško mornarico

Phelanov odhod je najnovejši v seriji pretresov v vodstvu Pentagona, ki se je zgodil le nekaj tednov po tem, ko je obrambni minister Pete Hegseth odpustil najvišjega častnika vojske, generala Randyja Georgea. Hegseth je od lanskega nastopa funkcije odpustil tudi več drugih visokih generalov, admiralov in višjih častnikov, poroča AP.
Phelan je sicer še v torek gostil tudi vodje odbora za oborožene sile predstavniškega doma, da bi razpravljali o proračunu in gradnji novih ladij. Nato pa je tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell v objavi na X dejal, da Phelan "odhaja iz administracije".
Trump ga je konec leta 2024 imenoval za ministra, da bi uvedel nekatere spremembe v mornarici. Phelan je bil pomemben donator Trumpove kampanje in je ustanovil zasebno investicijsko podjetje Rugger Management LLC.
Phelan odhaja v času, ko ima ameriška mornarica veliko dela. Na Bližnjem vzhodu oz. v njegovi bližini so skupno nameščene tri letalonosilke, ki se pripravljajo na nadaljevanje bojnih operacij proti Iranu v primeru končanja premirja.
Mornarica je ohranila tudi močno prisotnost na Karibih, kjer je sodelovala v napadih na domnevne ladje in čolne z mamili. Imela je tudi pomembno vlogo pri aretaciji venezuelskega voditelja Nicolasa Madura januarja.
Vršilec dolžnosti ministra bo postal Hung Cao, ki je leta 2024 v Virginiji neuspešno kandidiral za ameriški senat. Caova biografija vključuje tudi beg iz Vietnama z družino v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil še otrok.
Cao je kritiziral obvezno cepljenje proti covidu-19 za pripadnike oboroženih sil, pa tudi prizadevanja vojske za raznolikost, enakost in vključenost. "Ko v mornarico sprejemate 'drag queene', to niso ljudje, ki jih želimo," je Cao dejal z odra debate. "Potrebujemo alfa samce in alfa samice, ki si bodo iztrgali lastna drobovja, jih pojedli in prosili za še. To so mladi moški in ženske, ki bodo zmagali v vojnah."
Cao je diplomiral na prestižni srednji šoli Thomas Jefferson za znanost in tehnologijo v Alexandrii v Virginiji, preden se je vpisal na ameriško pomorsko akademijo. Bil je povišan v častnika za specialne operacije in je služil v enotah SEAL in specialnih enotah v Iraku, Afganistanu in Somaliji, preden se je upokojil v činu stotnika. Cao je prav tako magistriral iz fizike.
Odkar je postal podsekretar mornarice, se Cao zavzema za vrnitev na dolžnost pripadnikov vojske, ki so zavrnili cepljenje proti covidu-19.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.