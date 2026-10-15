Odstavljena veleposlanica naj bi vztrajala v rezidenci

Da je predsednik ZDA Donald Trump Guilfoyle pozval k odstopu, je v torek sporočila nova tiskovna predstavnica Bele hiše Katie Zacharia. Po poročanju portala Daily Beast in njegovega biltena PunchUp je bila Kimberly Guilfoyle nad načinom objave močno pretresena.
"Kimberly je bila v zelo slabem stanju, klicala je ljudi in namigovala, da morda ne bo odstopila," je za PunchUp povedal neimenovani predstavnik Trumpovega kroga. Po njegovih besedah se verjetno ni mislila upreti odstopu, temveč se je le težko sprijaznila z odločitvijo predsednika.
Guilfoyle se je v zadnjih dneh znašla pod pritiskom zaradi očitkov o svojih finančnih poslih in ravnanju na veleposlaništvu. Po poročanju medijev naj bi republikanskega donatorja Erica Detersa prosila, naj poravna njen račun za kreditno kartico American Express v višini 100.000 dolarjev (89.000 evrov), v zameno naj bi mu ponudila dostop do vplivnih ljudi iz Trumpovega kroga.
Pojavili so se tudi očitki o razkošnih potovanjih, neprimernih darilih in grobem ravnanju z zaposlenimi na veleposlaništvu. Zaradi teh navedb naj bi zadevo preiskoval generalni inšpektor ameriškega State Departmenta.
Britanski Daily Mail je medtem poročal, da naj bi Guilfoyle lani več premožnih grških poslovnežev skušala prepričati, naj prispevajo 250.000 dolarjev (223.000 evrov) za njenega luksuznega športnega terenca znamke Mercedes-Benz. Po navedbah časnika zahtevanega denarja ni dobila.
Zanika očitke
Guilfoyle vse očitke zanika. Njen odvetnik Jesse Binnall vztraja, da ni storila ničesar narobe in da so bili njeni finančni posli zakoniti. Na družbenem omrežju X je Guilfoyle navedbe označila za lažne ter zatrdila, da ostaja neomajno zvesta Trumpu. Trdila je tudi, da naj bi bila nekatera sporočila proti njej ustvarjena z umetno inteligenco.
Po poročanju Daily Maila Guilfoyle še vedno prebiva v uradni rezidenci veleposlanice v Atenah. Svojim stikom naj bi sporočala, da ne more več zaupati ljudem okoli sebe, nekateri predstavniki grške vlade pa naj se z njo ne bi želeli sestati. Neimenovani ameriški uradnik je za časnik dejal, da si v Trumpovi vladi nihče zares ne želi njene vrnitve v ZDA.
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