Odstavljena veleposlanica naj bi vztrajala v rezidenci

Da je predsednik ZDA Donald Trump Guilfoyle pozval k odstopu, je v torek sporočila nova tiskovna predstavnica Bele hiše Katie Zacharia. Po poročanju portala Daily Beast in njegovega biltena PunchUp je bila Kimberly Guilfoyle nad načinom objave močno pretresena.

"Kimberly je bila v zelo slabem stanju, klicala je ljudi in namigovala, da morda ne bo odstopila," je za PunchUp povedal neimenovani predstavnik Trumpovega kroga. Po njegovih besedah se verjetno ni mislila upreti odstopu, temveč se je le težko sprijaznila z odločitvijo predsednika.

Guilfoyle se je v zadnjih dneh znašla pod pritiskom zaradi očitkov o svojih finančnih poslih in ravnanju na veleposlaništvu. Po poročanju medijev naj bi republikanskega donatorja Erica Detersa prosila, naj poravna njen račun za kreditno kartico American Express v višini 100.000 dolarjev (89.000 evrov), v zameno naj bi mu ponudila dostop do vplivnih ljudi iz Trumpovega kroga.