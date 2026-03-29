Tujina

Odstavljeni Maduro objavil prvo sporočilo iz pripora

New York, 29. 03. 2026 11.28 pred 32 minutami 2 min branja 9

Avtor:
STA M.S.
Nicolas Maduro

Odstavljeni venezuelski predsednik Nicolas Maduro in njegova soproga Cilia Flores sta v prvem javnem sporočilu, odkar so ju januarja prijele in odvedle ameriške sile, pozvala k miru, narodni enotnosti in dialogu. Ob tem sta zagotovila, da sta dobro.

Kot sta zapisala v objavi na družbenih omrežjih Telegram in X, pozivata k utrjevanju miru v državi, narodni enotnosti, spravi, odpuščanju in povezovanju vseh. Ob tem sta poudarila, da nihče ne sme skreniti s poti dialoga, sobivanja in spoštovanja.

Nicolas Maduro in Cilia Flores sta zapisala tudi, da sta dobro ter se zahvalila za podporo, ki jo prejemata v obliki sporočil in pisem.

Gre za prvo javno sporočilo, podpisano z njunima imenoma, odkar so ju ameriške sile 3. januarja zajele v oboroženem napadu na rezidenco v Caracasu ter ju odvedle v pripor v ZDA. Do zdaj je o njunem stanju javnost obveščal predvsem Madurov sin Nicolas Maduro Guerra.

Cilia Flores in Nicolas Maduro
Cilia Flores in Nicolas Maduro
FOTO: AP

V četrtek so sicer Madura in Floresovo zaslišali pred sodiščem v New Yorku. Sodnik je zavrnil zahtevo njune obrambe za opustitev postopka zaradi obtožb o trgovini z mamili.

Maduro se sooča s štirimi obtožbami, med drugim obtožbo zarote v okviru tako imenovanega narkoterorizma in trgovine s kokainom, Floresova pa z obtožbami, povezanimi z zaroto pri trgovini z mamili in posedovanjem orožja.

Prav na dan zaslišanja je v Washington prispela venezuelska delegacija, ki jo je poslala začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez. Njen namen naj bi bila krepitev odnosov z administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in obnovitev venezuelske diplomatske prisotnosti v ZDA. Delegacija se je med drugim srečala z namestnikom ameriškega državnega sekretarja Christopherjem Landauom, še poroča EFE.

KOMENTARJI9

2mt8
29. 03. 2026 12.01
Povedal je, da rdeča zvezda s centralo v Moskvi še vedno vpliva...
M_teoretik
29. 03. 2026 11.45
Ugrabili so ga zaradi Obtožbe da vodi Cartel de los Soles (po slovensko: Kartel sonc). Ta kartel, pa sploh ne obstaja!? Kva pa zdej!?
proofreader
29. 03. 2026 11.45
Kako pa kaj naše tožilstvo napreduje glede korupcije Golobovih?
M_teoretik
29. 03. 2026 11.48
V vseh smereh je reku Petrič. Torej tud v smeri veleizdaje!?
alicante1234
29. 03. 2026 11.41
Odstavljeni ? Prej ugrabljeni
Veščec
29. 03. 2026 11.39
a so mu🔫držal nad glavo,d je napisou tok"vzpodbudne"besede,pa to
M_teoretik
29. 03. 2026 11.34
ZDA imajo zdaj problem, ker ne vedo kaj naj zdaj naredijo z Maduro!?
Watcherman
29. 03. 2026 11.36
Nimajo problem,ker ZDA točno vedo zakaj so ga prijeli in kaj sledi.Lp
M_teoretik
29. 03. 2026 11.43
Obtoźevali so ga, da vodi Cartel de los Soles (po slovensko: Kartel sonc). Ta karyel, pa sploh ne obstaja. Ni glih videt, da vedo kaj delajo!?
