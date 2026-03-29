Odstavljeni Maduro objavil prvo sporočilo iz pripora

Kot sta zapisala v objavi na družbenih omrežjih Telegram in X, pozivata k utrjevanju miru v državi, narodni enotnosti, spravi, odpuščanju in povezovanju vseh. Ob tem sta poudarila, da nihče ne sme skreniti s poti dialoga, sobivanja in spoštovanja.

Nicolas Maduro in Cilia Flores sta zapisala tudi, da sta dobro ter se zahvalila za podporo, ki jo prejemata v obliki sporočil in pisem.

Gre za prvo javno sporočilo, podpisano z njunima imenoma, odkar so ju ameriške sile 3. januarja zajele v oboroženem napadu na rezidenco v Caracasu ter ju odvedle v pripor v ZDA. Do zdaj je o njunem stanju javnost obveščal predvsem Madurov sin Nicolas Maduro Guerra.