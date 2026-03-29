Odstavljeni Maduro objavil prvo sporočilo iz pripora

Kot sta zapisala v objavi na družbenih omrežjih Telegram in X, pozivata k utrjevanju miru v državi, narodni enotnosti, spravi, odpuščanju in povezovanju vseh. Ob tem sta poudarila, da nihče ne sme skreniti s poti dialoga, sobivanja in spoštovanja.
Nicolas Maduro in Cilia Flores sta zapisala tudi, da sta dobro ter se zahvalila za podporo, ki jo prejemata v obliki sporočil in pisem.
Gre za prvo javno sporočilo, podpisano z njunima imenoma, odkar so ju ameriške sile 3. januarja zajele v oboroženem napadu na rezidenco v Caracasu ter ju odvedle v pripor v ZDA. Do zdaj je o njunem stanju javnost obveščal predvsem Madurov sin Nicolas Maduro Guerra.
V četrtek so sicer Madura in Floresovo zaslišali pred sodiščem v New Yorku. Sodnik je zavrnil zahtevo njune obrambe za opustitev postopka zaradi obtožb o trgovini z mamili.
Maduro se sooča s štirimi obtožbami, med drugim obtožbo zarote v okviru tako imenovanega narkoterorizma in trgovine s kokainom, Floresova pa z obtožbami, povezanimi z zaroto pri trgovini z mamili in posedovanjem orožja.
Prav na dan zaslišanja je v Washington prispela venezuelska delegacija, ki jo je poslala začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez. Njen namen naj bi bila krepitev odnosov z administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in obnovitev venezuelske diplomatske prisotnosti v ZDA. Delegacija se je med drugim srečala z namestnikom ameriškega državnega sekretarja Christopherjem Landauom, še poroča EFE.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.