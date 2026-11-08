Odstavljeni predsednik Paragvaja ostaja v priporu

Najmlajšega predsednika Paragvaja, 47-letnega Santiaga Peno, je senat odstavil v petek po ustavni obtožbi samo tri dni potem, ko je centralna banka zaradi težav z likvidnostjo zaprla vodilno banko v državi Ueno. Več milijonov ljudi zato ni moglo priti do svojega denarja, kar je sprožilo nasilne proteste. Ustavno obtožbo so poslanci proti Peni vložili zaradi kazenske preiskave, ki jo je tožilstvo sprožilo proti njemu zaradi poslovnih povezav z banko Ueno. Pena je takoj ponudil odstop, a so kljub temu proti njemu vložili ustavno obtožbo, saj je s tem izgubil tudi imuniteto, ki je v primeru odstopa ne bi.

Kmalu zatem ga je policija priprla v prestolnici Asuncion. V soboto je stopil pred preiskovalnega sodnika Hernana Otazuja, ki mu je odredil pripor zaradi "zlorabe zaupanja in slabega upravljanja za osebno korist". Sumijo ga, da je kot predsednik države izkoristil svoj vpliv, da je usmeril milijone vladnih depozitov v banko Ueno ter da je prikrival ali omalovaževal njene finančne težave, čeprav so ga opozorili na sporna posojila in težave s solventnostjo. Obtožen je tudi navzkrižja interesov, ker je za vodjo paragvajske centralne banke imenoval nekdanjega direktorja banke Ueno, Carlosa Carvalla. Njegov odvetnik je vse obtožbe zavrnil s trditvijo, da o tem, kam se deponirajo državna sredstva, ne odloča predsednik, temveč minister.