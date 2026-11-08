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Odstavljeni predsednik Paragvaja ostaja v priporu

Asuncion, 08. 11. 2026 12.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Santiago Pena

Bivši paragvajski predsedniki Santiago Pena, ki so ga v petek odstavili zaradi suma vpletenosti v bančni škandal, ostaja v priporu. V soboto je stopil pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredili pripor zaradi "zlorabe zaupanja in slabega upravljanja za osebno korist", poročajo tuje tiskovne agencije.

Najmlajšega predsednika Paragvaja, 47-letnega Santiaga Peno, je senat odstavil v petek po ustavni obtožbi samo tri dni potem, ko je centralna banka zaradi težav z likvidnostjo zaprla vodilno banko v državi Ueno. Več milijonov ljudi zato ni moglo priti do svojega denarja, kar je sprožilo nasilne proteste.

Ustavno obtožbo so poslanci proti Peni vložili zaradi kazenske preiskave, ki jo je tožilstvo sprožilo proti njemu zaradi poslovnih povezav z banko Ueno. Pena je takoj ponudil odstop, a so kljub temu proti njemu vložili ustavno obtožbo, saj je s tem izgubil tudi imuniteto, ki je v primeru odstopa ne bi.

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Kmalu zatem ga je policija priprla v prestolnici Asuncion. V soboto je stopil pred preiskovalnega sodnika Hernana Otazuja, ki mu je odredil pripor zaradi "zlorabe zaupanja in slabega upravljanja za osebno korist".

Sumijo ga, da je kot predsednik države izkoristil svoj vpliv, da je usmeril milijone vladnih depozitov v banko Ueno ter da je prikrival ali omalovaževal njene finančne težave, čeprav so ga opozorili na sporna posojila in težave s solventnostjo. Obtožen je tudi navzkrižja interesov, ker je za vodjo paragvajske centralne banke imenoval nekdanjega direktorja banke Ueno, Carlosa Carvalla.

Njegov odvetnik je vse obtožbe zavrnil s trditvijo, da o tem, kam se deponirajo državna sredstva, ne odloča predsednik, temveč minister.

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Ueno Bank je bila priljubljena spletna banka, pri kateri je imela račune skoraj polovica od 6,5 milijona prebivalcev Paragvaja, poleg tega pa je hranila tudi več kot 800 milijonov dolarjev državnih sredstev. Njen propad je pretresel to majhno in sicer stabilno državo ter sprožil ulične proteste.

Pena, ki je predsednik od leta 2023, je imel v lasti delnice krovne družbe banke, Ueno Holding, dokler jih lani ni prodal.

Kot novi predsednik države je sicer v petek že prisegel dotedanji podpredsednik Pedro Alliana.

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