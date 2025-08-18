Svetli način
Tujina

Odstopil predsednik vlade Republike Srbske

Banjaluka, 18. 08. 2025 14.48 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Avtor
STA
Komentarji
9

Predsednik vlade Republike Srbske Radovan Višković je odstopil s položaja. Tesni sodelavec pravnomočno obsojenega predsednika te entitete BiH Milorada Dodika je odločitev sporočil po sestanku koalicijskih partnerjev o rekonstrukciji vlade, poročajo mediji v BiH. Viškoviću tako kot Dodiku grozi tudi obtožnica za napad na ustavni red.

Sodišče Bosne in Hercegovine je Milorada Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna. Dodik je minuli teden v skladu z zakonodajo plačal denarno kazen namesto odhoda v zapor.

Radovan Višković je na današnji novinarski konferenci po sestanku koalicijskih strank, zbranih okoli vladajoče stranke v Republiki Srbski, Dodikove Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD), napovedal, da bo izvoljena nova vlada.

Dodik je po pravnomočni obsodbi večkrat zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete. Napovedal je tudi, da bodo o njegovi usodi odločali prebivalci Republike Srbske na referendumu. Zdaj si po pisanju sarajevskega portala Klix.ba prizadeva preoblikovati vlado, s ciljem, da si izboljša omajano javnomnenjsko podporo in konsolidira oblast.

Radovan Višković (levo) je tesni sodelavec Dodika.
Radovan Višković (levo) je tesni sodelavec Dodika. FOTO: AP

Višković je bil predsednik vlade Republike Srbske od leta 2018. V tem času se je znašel tudi pod ameriškimi sankcijami zaradi spodkopavanja daytonskega mirovnega sporazuma.

Dodik je bil obsojen, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta in ustavnega sodišča BiH. Schmidt je nato oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja.

V preteklih mesecih je Dodik zaostroval napetosti v državi, saj so njemu zveste oblasti v Republiki Srbski sprejele še več ustavno spornih zakonov. Tožilstvo BiH je nato uvedlo preiskavo proti njemu, Viškoviću in predsedniku narodne skupščine Republike Srbske Nenadu Stevandiću zaradi suma napada na ustavni red, ustavno sodišče pa je sporne zakone razveljavilo.

Radovan višković milorad dodik republika srbska
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zdravkob
22. 08. 2025 12.28
Ali bomo po vzoru Kosova zdaj dobili islamsko državo sredi Balkana? Upam, da ne.
ODGOVORI
0 0
ajdanakolesu
19. 08. 2025 16.42
Ukinit ta zasebni geto, ste BIH totalno unicili kriminalci.
ODGOVORI
0 0
joc771
18. 08. 2025 20.29
+4
Kaj bo v Sloveniji počel znani ruski milijonar, ki so ga Američani dali na seznam sankcij Podjetje v Sloveniji je kupil znani ruski milijonar, ki ima močne povezave s Kremljem, od leta 2023 pa je na ameriškem seznamu sankcij. Junija lobjavili fotografije vile v Portorožu, ki je v lasti Djordjeta Đurića, poslovneža iz najožjega kroga predsednika Republike Srbske Milorada Dodika. Proti Đuriću so lani ZDA zaradi tesnih povezav s klanom Dodik izrekle sankcije. Toda očitno ne gre za edini primer poslovneža z ameriškega seznama sankcij, ki ima naložbe v Sloveniji. Danes namreč razkrivamo, da je v začetku avgusta lastnik podjetja v Sloveniji postal ruski milijonar Sergej Samsonenko, ki ga tuje obveščevalne službe že vrsto let povezujejo s Kremljem. Gre za nekdanjega častnega konzula Rusije v Severni Makedoniji, kjer je imel v lasti nogometni in rokometni klub Vardar. V tej državi je imel tesne povezave z nekdanjim predsednikom vlade Nikolo Gruevskim, ki je leta 2018 s pomočjo ruskih obveščevalcev pobegnil v Budimpešto.
ODGOVORI
4 0
borjac
18. 08. 2025 20.10
+6
Dodik si lasti Republiko Srbsko kot svojo osebno lastnino , gospodarsko , vojaško in finančno .
ODGOVORI
7 1
Rudar
18. 08. 2025 20.07
+5
Hvala bogu, da smo se odcepli.
ODGOVORI
5 0
patogen
18. 08. 2025 19.40
+0
Dobra poteza, saj samo on lahko potrdi zamenjavo predsednika Republike Šumske. Nstal je torej prazen prostor, ki ne mkore ne potrditi ne odstaviti Predsednika. Dvomim pa, da se bo Rimski Limes na Drini premaknil v notranjost Bosne. Držal je 2000 let in njegova premaknitev, ni požela hude reakcije po celem svetu.
ODGOVORI
1 1
manga
18. 08. 2025 16.59
+1
BiH je protektorat EU.Torej,žal mi je,ampak ni država.Takrat ko bodo vsa tri naroda sedli in se zmenili kakšno državo hočejo,brez umešavanja zlobnikov od zunaj, bo BiH zares država.
ODGOVORI
3 2
Bukovlist
18. 08. 2025 17.59
+1
"vsi trije narodi...
ODGOVORI
1 0
Midelamodrugace
18. 08. 2025 16.29
+1
Drži se stari sej ma nekaj stvari prav
ODGOVORI
3 2
