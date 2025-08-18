Odstopil predsednik vlade Republike Srbske

Sodišče Bosne in Hercegovine je Milorada Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna. Dodik je minuli teden v skladu z zakonodajo plačal denarno kazen namesto odhoda v zapor.

Radovan Višković je na današnji novinarski konferenci po sestanku koalicijskih strank, zbranih okoli vladajoče stranke v Republiki Srbski, Dodikove Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD), napovedal, da bo izvoljena nova vlada.

Dodik je po pravnomočni obsodbi večkrat zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete. Napovedal je tudi, da bodo o njegovi usodi odločali prebivalci Republike Srbske na referendumu. Zdaj si po pisanju sarajevskega portala Klix.ba prizadeva preoblikovati vlado, s ciljem, da si izboljša omajano javnomnenjsko podporo in konsolidira oblast.