Odstopil srbski premier Vučević: 'Naj to prinese umiritev napetosti'

Kmalu za tem, ko so mediji objavili informacijo o napadu na študente v Novem Sadu, je srbski premier Miloš Vučević sklical izredno novinarsko konferenco. Srbski mediji so poročali, da bo odstopil.

Vučević je uvodoma povedal, da je ponosen na vse, kar je vlada v preteklih devetih mesecih dosegla. Med največjimi dosežki je omenil gospodarsko rast in zvišanje plač in pokojnin, poroča B92.

Prepričan je, da za vsemi blokadami, napetostmi in delitvami v družbi stoji nekdo iz tujine s ciljem ogroziti Srbijo kot državo. "Tisto, kar pušča globoke posledice v naši družbi, je razdeljenost – ne po številu in podpori državljanov, ampak po ustvarjanju vzdušja, da je družba na robu konflikta. Prišli smo do točke, ko se študenti in starši preštevajo in prepirajo. Nekdo se je domislil najbolj občutljivega področja družbe, to je izobraževanja otrok, s čimer bo ogrozil Srbijo kot državo."

Vse, kar se je zgodilo potem – protesti, pretepi, blokade cest, mostov, nerazumevanje drug drugega, verbalni in fizični spopadi med ljudmi ... "Ko je obstajalo upanje, da se vrnemo k dialogu, kot da je neka nevidna roka ustvarila nov incident in dodatno dvignila napetosti v družbi," je dejal. Pri tem je omenil ponedeljkovo novinarsko konferenco Vučića, ki da bi morala odpreti novo poglavje, potem pa se je zgodil današnji napad.

Kaplja čez rob napad v Novem Sadu

"Potem pa sem se zjutraj zbudil in videl novico iz Novega Sada o fizičnem napadu, v katerem je bilo poškodovano dekle. Mlada študentka Ana. In da se je konflikt začel zaradi tega, ker je nekdo spet prišel v prostore stranke SNS in jih želel počečkati, kar so člani stranke poskušali preprečiti, konflikt pa se je fizično zgodil na drugi lokaciji," je dejal.