Odstopil vodja izraelske obveščevalne službe: 'Odgovoren sem za dogodke 7. oktobra'

Do preobratov prihaja v izraelski vojski. Vodja obveščevalne službe je namreč odstopil in prevzel odgovornost za napake pred napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra. "Obveščevalni direktorat ni izpolnil naloge, ki nam je bila zaupana," je priznal generalmajor Aharon Haliva.

Izraelski vojaški in obveščevalni uradniki naj bi namenoma ignorirali ali spregledali številna opozorila, ki so nakazovala na napad Hamasa, piše BBC. In njihova ignoranca je pustila velike posledice. Na stotine Hamasovih oborožencev je 7. oktobra prebilo ograjo v Gazi in napadlo bližnje izraelske skupnosti, vojaška oporišča in glasbeni festival. Po podatkih izraelske vojske (IDF) je bilo ubitih 1200 Izraelcev in tujcev, večinoma civilistov, 253 drugih pa so odpeljali v Gazo in jih zadržali kot talce.

Aharon Haliva FOTO: AP icon-expand

Odziv Izraela je bil brutalen: najintenzivnejša vojna v Gazi doslej, da bi uničili Hamas in osvobodili talce. Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi, ki ga vodi Hamas, je bilo v konfliktu ubitih več kot 34.000 Palestincev, večinoma otrok in žensk. In kot so mnogi opozarjali, Izrael preprosto ni storil dovolj, da bi preprečil ta napad, kljub opozorilom. Haliva je zdaj prvi visoki predstavnik, ki je odstopil. Kot je zapisala IDF, je zaprosil za prenehanje svojega dela, ker je bil kot vodja direktorata za obveščevalne dejavnosti odgovoren za dogodke 7. oktobra. "Ta črni dan nosim s seboj vse od takrat, dan za dnem, noč za nočjo. Grozljivo bolečino te vojne bom za vedno nosil s seboj," je Haliva zapisal v odstopnem pismu. Ob tem je pozval tudi k ustanovitvi državne preiskovalne komisije, ki bo "temeljito, poglobljeno, izčrpno in natančno preiskala in ugotovila vse dejavnike in okoliščine, ki so pripeljale do teh dogodkov".