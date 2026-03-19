Odstopil zaradi nestrinjanja z vojno, zdaj ga preiskuje FBI

Joe Kent, ki je bil sicer trden podpornik predsednika Donalda Trumpa in njegovega gibanja MAGA, je v odstopni izjavi med drugim zapisal, da Iran ni predstavljal grožnje za ZDA.

V intervjuju za oddajo konservativnega voditelja Tuckerja Carlsona je Kent v sredo dejal, da so njemu in drugim, ki so nasprotovali vojni proti Iranu, preprečevali dostop do Trumpa. Ponovil je, da gre za vojno na željo Izraela.

Tako kot v odstopni izjavi, ki jo je objavil na omrežju X, je Kent tudi Carlsonu povedal, da Iran ni predstavljal neposredne grožnje ZDA, vojno pa je izsilil Izrael. Dejal je, da v ameriški vladi o potrebi za vojno ni bilo nobene razprave, ker nasprotniki napada na Iran niso imeli dostopa do Trumpa. Kent ni povedal, kdo jim je to preprečil.

"Izraelci so bili tisti, ki so spodbudili odločitev za to akcijo in vedeli smo, da se bodo Iranci maščevali. Trump, minister za obrambo Pete Hegseth in številni visoki uradniki vlade trdijo, da je bil napad na Iran v začetku tega meseca nujen, ker je režim predstavljal neposredno grožnjo ameriški nacionalni varnosti, čeprav so ti ljudje v isti sapi zagotavljali, da je bil iranski jedrski program uničen že med lanskoletnimi skupnimi napadi z Izraelom," je dejal.

Trump je javno zatrdil, da je bil on tisti, ki je Izrael spodbudil k napadu na Iran, za kar po trditvah Kenta ni bilo nobene potrebe, ker da je pokojni ajatola Ali Hamenej, ki so ga na začetku vojne ubili Izraelci, nasprotoval širjenju jedrskega programa države. "Nisem oboževalec nekdanjega vrhovnega voditelja (...) vendar je kritiziral njihov jedrski program. Preprečeval jim je, da bi pridobili jedrsko orožje," je zatrdil Kent in menil, da se je režim po njegovi smrti še bolj utrdil.