Tujina

Odstopil zaradi nestrinjanja z vojno, zdaj ga preiskuje FBI

Washington, 19. 03. 2026 09.33 pred 53 minutami 3 min branja 7

STA M.S.
Joe Kent

Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) je sprožil preiskavo nekdanjega direktorja ameriškega Nacionalnega centra za boj proti terorizmu Joeja Kenta, ki je odstopil v znak protesta proti vojni z Iranom. Preiskava je povezana z uhajanjem tajnih podatkov.

Joe Kent, ki je bil sicer trden podpornik predsednika Donalda Trumpa in njegovega gibanja MAGA, je v odstopni izjavi med drugim zapisal, da Iran ni predstavljal grožnje za ZDA.

V intervjuju za oddajo konservativnega voditelja Tuckerja Carlsona je Kent v sredo dejal, da so njemu in drugim, ki so nasprotovali vojni proti Iranu, preprečevali dostop do Trumpa. Ponovil je, da gre za vojno na željo Izraela.

Tako kot v odstopni izjavi, ki jo je objavil na omrežju X, je Kent tudi Carlsonu povedal, da Iran ni predstavljal neposredne grožnje ZDA, vojno pa je izsilil Izrael. Dejal je, da v ameriški vladi o potrebi za vojno ni bilo nobene razprave, ker nasprotniki napada na Iran niso imeli dostopa do Trumpa. Kent ni povedal, kdo jim je to preprečil.

"Izraelci so bili tisti, ki so spodbudili odločitev za to akcijo in vedeli smo, da se bodo Iranci maščevali. Trump, minister za obrambo Pete Hegseth in številni visoki uradniki vlade trdijo, da je bil napad na Iran v začetku tega meseca nujen, ker je režim predstavljal neposredno grožnjo ameriški nacionalni varnosti, čeprav so ti ljudje v isti sapi zagotavljali, da je bil iranski jedrski program uničen že med lanskoletnimi skupnimi napadi z Izraelom," je dejal.

Trump je javno zatrdil, da je bil on tisti, ki je Izrael spodbudil k napadu na Iran, za kar po trditvah Kenta ni bilo nobene potrebe, ker da je pokojni ajatola Ali Hamenej, ki so ga na začetku vojne ubili Izraelci, nasprotoval širjenju jedrskega programa države. "Nisem oboževalec nekdanjega vrhovnega voditelja (...) vendar je kritiziral njihov jedrski program. Preprečeval jim je, da bi pridobili jedrsko orožje," je zatrdil Kent in menil, da se je režim po njegovi smrti še bolj utrdil.

Kent je dejal, da se Iran sicer ni odpovedal jedrskemu programu, vendar je bil daleč od pridobitve jedrskega orožja. "Nobenih informacij nismo imeli, da bi Iran pripravljal kakšen velik napad na ZDA ali ameriške cilje po svetu," je dejal Kent.

Kot je dejal, so Trumpa v vojno prepričali Izraelci in njihovi lobiji v ZDA. Carlson ga je vprašal, ali je potemtakem neposredna grožnja ZDA Izrael in ne Iran, Kent pa je na to odgovoril pritrdilno. Dodal je, da to sproža vprašanje, kdo dejansko vodi ameriško politiko do Bližnjega vzhoda.

Demokrati, ki se strinjajo s Kentovim mnenjem o vojni, in nekateri republikanski kritiki predsednika Trumpa sicer menijo, da Kentu zaradi domnevnega antisemitizma ne gre zaupati. Senator Mitch McConnell, ki je sicer podprl Kentovo imenovanje na položaj, je dejal, da njegova odstopna izjava razkriva goreč antisemitizem, je poročal The Hill.

Kent se je Trumpovemu gibanju MAGA pridružil, ker je kot predsedniški kandidat obljubljal, da se ZDA pod njegovo vladavino ne bodo več spuščale v vojne pustolovščine po Bližnjem vzhodu.

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Petur
19. 03. 2026 10.30
tipa bo pobrala noč..le hiter padec trumpa mu reši kožo..
Vera in Bog
19. 03. 2026 10.28
Ubogi Trump sploh ni razmišljal preden je šel nad iran !
Anion6anion
19. 03. 2026 10.09
Kaj pa je z Epstein dokumenti?
sabro4
19. 03. 2026 10.09
epic furi , počasi, počasi postaja epik smoke out....po domače epic pušiona
Mirko6666
19. 03. 2026 10.04
Izgleda, da danes kdorkoli brezpogojno ne podpira politike Izraela, je takoj antisemitist.
borjac
19. 03. 2026 10.03
Ubogi Joe Kent , EDINI PROFESIONALEC v tem gnezdu , ki je povedal resnico , no sedaj ga bo pa Trumpov FBI zaprl za 25 let , ali pa ga bodo ustre..lili pred Parlamentom , tako za strah.
M_teoretik
19. 03. 2026 09.52
A neb raj pedofilijo!?
