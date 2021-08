Odstopila glavna svetovalka newyorškega guvernerja Cuoma

Preiskava, ki je trajala pet mesecev in sta jo vodila dva neodvisna pravnika, je zajela pogovore s 179 osebami. Ugotovila je, da je bila Cuomova vlada "delovno okolje, sovražno do žensk" ter polno strahu in ustrahovanja. Izjave so dali ženske, ki so Cuoma obtožile nadlegovanja, sedanji in nekdanji sodelavci v vladi, državni policisti in drugi, ki so imeli redne stike z guvernerjem.

"Ti pogovori in dokazi so razkrili zelo zaskrbljujočo, vendar jasno podobo: guverner Cuomo je spolno nadlegoval sedanje in nekdanje uslužbenke ter s tem kršil državne in zvezne zakone," je na novinarski konferenci povedala ministrica. Dodala je, da je njena preiskava tako končana, vendar ni podala kazenske ovadbe. Njene dokaze lahko uporabijo lokalni tožilci.

Cuomo vse obtožbe zanika in ne želi odstopiti, zato bi se lahko kmalu soočil z ustavno obtožbo.