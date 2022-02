Odstopili štirje višji svetovalci Borisa Johnsona

Direktor za komunikacije Jack Doyle je potrdil svoj izstop kmalu po odhodu vodje politike Munire Mirze . V četrtek sta jima sledila vodja kabineta Dan Rosenfield in višji državni uslužbenec Martin Reynolds . Najvišji pomočniki so odstopili v času, ko se premier Johnson sooča z vedno več vprašanji glede vodenja svoje stranke, poroča BBC .

Številni poslanci, ki podpirajo premierja, so tvitnili pohvale in namignili, da je bil Johnson odgovoren za potrebne kadrovske spremembe po grozljivem poročilu javne uslužbenke Sue Gray. Ta je pripravila poročilo glede zabav, ki so se odvijale v času zaprtja države.

Trije svetovalci so odstopili prav zaradi afere glede druženja med zaprtjem države, eden je sodelavcem poslal vabilo na "pijačo na vrtu", druga dva pa sta več tednov pripravljala odgovore na obtožbe glede zabav.

Johnsonovi podporniki njihove odstope vidijo kot dokaz, da bo držal svojo obljubo in poskrbel, da se bo stanje na Downing Streetu popravilo in izboljšalo. "Razumem, stvar bom popravil," je pred odstopi namreč dejal Johnson.

Mirzejeva je medtem odstopila zaradi premierjeve lažne trditve, da sir Keir Starmer ni preganjal Jimmyja Savila, ko je bil direktor javnega tožilstva, zmotilo jo je tudi, da se za lažne obtožbe ni želel opravičiti.

Namestnica vodje laburistov Angela Rayner je dejala: "Zdaj, ko so Johnsonovi višji svetovalci in pomočniki odstopili, je morda končno čas, da se pogleda v ogledalo in razmisli, ali je morda on problem."

BBC navaja, da je 17 poslancev zoper premierja že vložilo nezaupnico, za kakršne koli spremembe je sicer potrebnih 54 vlog. Številni so kot razlog za nezaupnico navedli prav afero "partygate", saj se je glede na poročila tudi Johnson udeleževal zabav z zaposlenimi.