Zmeda na Norveškem: odstrelili napačnega medveda

Moškemu, ki ga je medvedka napadla, so morali rano na roki v bolnišnici zašiti. Napadu je sledila odredba o odstrelitvi medvedke, a inšpektorji, ki so bili za odstrel zadolženi, so za dotično medvedko izgubili sled in posledično ustrelili napačnega medveda.

Dogajanje je razburilo aktiviste za pravice živali, ki so po sodni poti skušali doseči, da bi rešili medvedko in njena dva mladiča, ki sta bila prav tako na listi za odstrel. Sodišče njihovega predloga ni odobrilo in pojasnilo, da se strinja z navedbami agencije za okolje, da je medvedka neplašna, saj je moškega napadla 300 metrov od njegovega doma, na območju pohodniških poti.

Vendar je agencija za okolje naknadno sporočila, da odstrela trenutno res ne bo, saj se medvedi pomikajo proti jugu. "Tveganje, da bi prišlo do ponovnega srečanja med medvedko in ljudmi, je trenutno bistveno manjše, kot 26. junija, ko smo se odločili za odstrel. Zato nismo izdali nove uredbe za odstrel" je pojasnila direktorica agencije Hilde Singsaas. Dopuščajo sicer možnost, da odstrel ponovno odobrijo, če se medvedka vrne.

Nasprotnike odstrela je razburilo tudi policijsko poročilo, v katerem je bilo navedeno, da je moški medvedko najprej srečal, ko je imel ob sebi dva lovska psa. Enega je odpeljal domov, z drugim pa sledil medvedki. Aktivisti trdijo, da je agencija dogodek napačno predstavila kot "neizzvan napad medvedke."

Na Norveškem so rjavi medvedi sicer ogroženi, vendar je v več primerih, med njimi tudi za zagotavljanje varnosti ljudi, možen njihov odstrel, poroča The Guardian.