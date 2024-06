Odtrgan nos in razbita vetrobranska stekla: Letalo poletelo skozi supercelično nevihto

Kot poroča Kronen Zeitung, so pri letalski družbi potrdili, da je bilo njihovo letalo Airbus A320 poškodovano na letu iz Palme na Dunaj in da nevihte, ki je nastala, pilot in posadka niso mogli predvideti, saj na radarju ni bila vidna. Je pa pilot zaradi poškodb letala opravil klic v sili. Med incidentom se nobeden od potnikov in posadke ni poškodoval.

Potniki naj bi med letom občutili manjše tresenje in si niso predstavljali, da je bilo prečkanje nevihte tako silovito. Ob izstopu so namreč opazili, da je letalu ob tem odtrgalo kljun, razbita pa so bila tudi vetrobranska stekla. Takoj po pristanku pa je k letalu prispelo večje število intervencijskih služb.